Shakira inicia turnê mundial em Rio de Janeiro com ‘Las Mujeres ya no Lloran’

A renomada cantora colombiana Shakira deu início à sua tão aguardada turnê mundial, intitulada “Las Mujeres ya no lloran”, nesta terça-feira, 11 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro. A artista escolheu o Brasil como ponto de partida para celebrar seu retorno ao país após um hiato de sete anos desde a última apresentação.

O show marca um momento significativo para os fãs brasileiros, que aguardavam ansiosamente pela volta da estrela pop. Originalmente, a expectativa era que a primeira apresentação ocorresse em sua cidade natal, Barranquilla, mas o Rio de Janeiro foi escolhido como palco inaugural da nova turnê.

O título da turnê é uma referência direta à canção “Bzrp Music Sessions #53”, onde Shakira expressa suas emoções e resiliência após um conturbado divórcio do ex-jogador espanhol Gerard Piqué. O lema “Las Mujeres ya no lloran” (As mulheres não choram mais) ressoou entre os presentes, simbolizando um forte manifesto de superação e empoderamento feminino.

Durante o evento, a equipe de Shakira disponibilizou uma variedade de produtos oficiais para os fãs que desejavam levar uma lembrança da artista. Entre os itens oferecidos estavam camisetas, ecobags, chaveiros e moletons com estampas da cantora. No entanto, os preços dos produtos geraram discussão entre os admiradores.

Os valores dos itens variaram, com camisetas sendo vendidas por R$ 200 e regatas por R$ 180. As camisas de manga longa alcançaram o preço de R$ 250, enquanto os moletons se destacaram como as peças mais caras: os sem capuz custavam R$ 250 e os com capuz chegavam a R$ 400. Apesar dos altos preços, muitos itens esgotaram rapidamente; o chaveiro, por exemplo, foi vendido por R$ 80 e desapareceu antes do início do espetáculo.

Após sua estreia no Rio de Janeiro, Shakira seguirá com a “Las Mujeres ya no lloran World Tour” para São Paulo, onde realizará um show no Estádio do Morumbi na quinta-feira, 13 de outubro, às 21h. A expectativa continua alta entre os fãs que aguardam ansiosos pela performance da artista.