Shakira é internada após shows no Brasil e cancela show no Peru

A renomada cantora colombiana Shakira, de 48 anos, foi internada em um hospital dias após o início de sua tão aguardada turnê no Brasil.

Motivo da hospitalização

Em um comunicado divulgado neste domingo, 16 de outubro, Shakira revelou que precisou de atendimento médico devido a um problema abdominal. “Lamento informar que à noite tive que recorrer à emergência por conta de um quadro abdominal e estou hospitalizada neste momento”, afirmou a artista.

A situação forçou Shakira a cancelar seu show programado para Lima, no Peru. Em suas declarações, ela expressou sua tristeza: “Os médicos que estão me atendendo me disseram que não tenho condições de fazer um show esta noite. Estou muito triste de não poder subir ao palco hoje. Estava muito empolgada e emocionada de reencontrar meu querido público peruano”.

Shakira também mencionou sua esperança de recuperação: “Espero estar melhor amanhã e que me deem alta o quanto antes para que eu possa apresentar esse espetáculo que preparei para todos vocês”.

A artista deixou claro seu desejo de realizar a apresentação assim que possível. “Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe e produção estão trabalhando com uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão. Amo muito vocês”, concluiu.

Recentemente, Shakira se apresentou no Brasil, com shows realizados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 11 e 13 de outubro. A turnê intitulada “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” marca o início de sua jornada pela América Latina.