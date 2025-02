Shakira desembarca no Brasil para shows no Rio e em São Paulo

A cantora colombiana Shakira desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira, 7 de fevereiro, e foi calorosamente recebida por uma multidão de fãs no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A artista se prepara para dar início à sua nova turnê no país na próxima semana.

Ao deixar a área de desembarque, Shakira se mostrou bastante acessível e sorridente, interagindo com os admiradores que a aguardavam. Durante o encontro, ela não hesitou em posar para fotos, distribuir autógrafos e até mesmo segurar a bandeira brasileira em um gesto de carinho pela recepção calorosa.

Shows no Brasil e novo álbum premiado

Os shows no Brasil marcam o início da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour da artista. Shakira se apresentará no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, e seguirá para São Paulo, onde fará seu show no Estádio Morumbi no dia 13. Essas apresentações prometem ser momentos marcantes para os fãs brasileiros.

A nova turnê foi idealizada após o lançamento do álbum Las Mujeres Ya No Lloran, trabalho que rendeu à cantora o prêmio Grammy de Melhor Álbum Latino na cerimônia realizada no último final de semana. Este disco é especialmente significativo para Shakira, pois foi inspirado por sua recente e conturbada separação do ex-marido Gerard Piqué, marcada por alegações de traição.

As músicas do álbum incluem letras que refletem suas experiências pessoais e conquistaram grande sucesso nas paradas musicais, demonstrando a habilidade da artista em transformar dor em arte. O público aguarda ansiosamente pelas performances que certamente trarão à tona toda a emoção contida nesse novo capítulo da carreira de Shakira.