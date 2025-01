Sexyy Red e Bruno Mars lançam o novo hino “Fat Juicy & Wet”

Sexyy Red e Bruno Mars se unem para o lançamento do novo single “Fat Juicy & Wet”, já disponível em todas as plataformas digitais via Rebel/ Gamma/ The Smeezingtons/ Atlantic e com distribuição nacional da Warner Music Brasil. A faixa chega acompanhada de um videoclipe oficial dirigido por Daniel Ramos e Bruno Mars, que conta com participações especiais icônicas de Lady Gaga e ROSÉ.

Confira:

“Fat Juicy & Wet” sucede os sucessos de Bruno Mars, “Die With A Smile”, com Lady Gaga, e “APT.”, com ROSÉ, que, juntos, passaram 19 semanas no topo da Billboard Global 200 — com “APT.” ocupando o 1º lugar por 11 semanas e “Die With A Smile” por 8 semanas. Além disso, “Die With A Smile” ficou por três semanas consecutivas em 1º lugar na Billboard Hot 100. Para além do sucesso nos charts, “Die With A Smile’’ recebeu duas indicações ao GRAMMY® este ano, incluindo “Música do Ano” e “Melhor Performance Pop Duo/Grupo”. Bruno também é o artista mais ouvido no Spotify atualmente, tornando-se o primeiro a ultrapassar a marca de 140 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Sexyy Red é um dos maiores nomes do rap atual. Em 2024, Sexyy empatou com Drake como os únicos artistas com quatro músicas número um na Apple Music, ultrapassando 2 bilhões de streams globais on-demand, sendo eleita como “Melhor Artista Revelação de Hip Hop” no BET Hip Hop Awards, e se destacou como a 5ª rapper feminina mais vendida nos EUA. Entre suas colaborações recentes, estão “WHATCHU KNO ABOUT ME” com GloRilla (#1 na Billboard TikTok Top 50, #1 na Billboard R&B/Hip-Hop Airplay, #17 na Billboard Hot 100), com quem também foi capa da mais recente edição da revista XXL, e “Sticky”, com Tyler, The Creator, GloRilla e Lil Wayne, que alcançou #1 no chart de Hip-Hop/R&B Songs e #10 na Billboard Hot 100.