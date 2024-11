Bruno Mars viraliza com homenagem ao Brasil

Bruno Mars, renomado cantor norte-americano, recentemente conquistou as redes sociais com uma publicação em que homenageia o Brasil. A postagem, divulgada em seu perfil no Instagram na última quinta-feira, 7 de setembro, rapidamente se tornou um fenômeno viral. Em menos de uma hora, o vídeo que exalta sua passagem pelo país atingiu a impressionante marca de 1 milhão de curtidas e acumulou mais de 7 milhões de visualizações.

O destaque da publicação não se limitou apenas à quantidade expressiva de “likes”, mas também ao engajamento nos comentários. Mais de 140 mil mensagens foram deixadas por fãs e celebridades brasileiras, demonstrando o carinho pelo artista durante sua estadia no Brasil. Entre os comentários, muitos elogios vieram de personalidades locais, que encheram o perfil do cantor com palavras de apreço.

Bruno Mars se apresentou em cinco grandes cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Em sua mensagem de agradecimento aos fãs, o artista expressou seu apreço pela calorosa recepção que recebeu no país. Ele ainda apelidou a turnê brasileira como “Bonde do Brunão”, em tom descontraído.

“Obrigado, Brasil, pelos 15 incríveis shows: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte. Mais de um mês no Brasil. Não serei mais o mesmo. Bonde Do Brunão“, declarou Bruno Mars na legenda da postagem.

A produção audiovisual compartilhada pelo cantor reúne momentos icônicos de sua estadia no Brasil. No vídeo, Mars canta em português e destaca cenas que retratam símbolos nacionais como o pão de queijo e o cachorro Caramelo. Além disso, ele aparece em situações cotidianas como uma carona em mototáxi e dançando na porta de um bar.

Esta não é a primeira vez que Bruno Mars demonstra seu apreço pelo público brasileiro através das redes sociais. Em setembro de 2023, após sua participação no festival The Town em São Paulo, ele também publicou um vídeo agradecendo o carinho dos fãs brasileiros. Naquela ocasião, a publicação se tornou uma das mais vistas em seus perfis nas plataformas digitais.

Os vídeos e postagens do cantor têm reforçado sua conexão com o público brasileiro e destacado sua capacidade de conquistar novos admiradores com gestos simples e autênticos durante suas visitas ao país.