Seu Jorge lança o Podcast $EM GLAMOUR ao lado de Roberta Rodrigues e Shirley Cruz

O Podcast $EM GLAMOUR, o primeiro programa do canal Black Service, estreia hoje, às 21h, no YouTube. Idealizado pela Black Service, espaço de produção cultural do Seu Jorge, este projeto inovador promete oferecer uma experiência única ao público, explorando intimidade e conexões genuínas com grandes nomes do entretenimento.

Roberta Rodrigues e Shirley Cruz, renomadas artistas conhecidas por suas contribuições marcantes na televisão e no cinema brasileiros, são as apresentadoras deste projeto inédito.

O primeiro episódio conta com a participação especial da atriz Cris Viana. Cris, que raramente participa de podcasts, aceitou o convite devido a uma forte identificação com a proposta do $EM GLAMOUR, prometendo uma conversa leve e informativa sobre os bastidores da fama e os aspectos mais humanos da vida artística.

Assista ao teaser do primeiro episódio:

“O $em Glamour é sobre quebrar ciclos que nos foram impostos por séculos. É sobre honrar nossa ancestralidade junto com os que são de verdade. Por nós, pelos nossos. É pra todos. Isso é $em Glamour”, conta Roberta Rodrigues.

“A verdadeira revolução começa dentro da gente. $em Glamour é a materialização da nossa revolução”, complementa Shirley Cruz.

A primeira temporada do Podcast $EM GLAMOUR estreia às 21h, com transmissão às quartas e sextas-feiras no YouTube e Spotify. Além disso, trechos das entrevistas serão disponibilizados nas redes sociais, incluindo Instagram, TikTok, Facebook e Kwai, ampliando ainda mais o alcance deste novo formato de entretenimento.

Segundo Seu Jorge, criador da Black Service, “ o primeiro programa da Black Service vai aproximar muito o telespectador e o ouvinte do artista porque entrega sobretudo intimidade. Além de ser um podcast ancorado por duas mulheres incríveis, atrizes renomadas do cinema brasileiro, trazendo muita referência e história de backstage de artistas aspiracionais!”

O Podcast $EM GLAMOUR não apenas oferece entretenimento de qualidade, mas também se destaca por seu compromisso em explorar histórias e curiosidades inéditas de seus convidados.

Com uma programação que inclui nomes como, a atriz Andréia Horta, Silvana Oliveira, empresária e mãe da cantora Ludmilla, o cantor Xande de Pilares e os atores Babu Santana e Douglas Silva. A primeira temporada promete ser um verdadeiro sucesso, e a segunda temporada já está em produção com um tema único e que irá emocionar os brasileiros.

A Black Service é a produtora cultural do Seu Jorge, um espaço de experiências inéditas, relacionamentos, gestão de carreira, acessos e visibilidade para boas ideias. Uma produtora cultural que fomenta inovações para o mercado publicitário, música, cinema e outras intervenções socioculturais.

Assista ao primeiro episódio hoje às 21h no YouTube e acompanhe os próximos episódios todas as quartas e sextas-feiras: https://www.youtube.com/@SemGlamourpodcast.