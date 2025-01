Seu filho vai mudar de escola? Confira os cuidados pedagógicos que você precisa ter

Mudar de escola é uma experiência marcante na vida de qualquer estudante. Seja por razões familiares, como mudanças de cidade ou país, por exemplo, ou pela busca de um ambiente escolar mais adequado às necessidades da criança ou adolescente, essa transição exige planejamento e sensibilidade por parte dos pais e responsáveis.

Para o pedagogo David Santos, um ponto essencial é entender o momento da criança: “antes de tomar qualquer decisão, é crucial avaliar o impacto emocional e pedagógico que esta mudança trará. Conversar com a criança ou adolescente sobre os motivos da transferência e ouvir suas preocupações, ajudará a criar um ambiente de confiança e a minimizar o sentimento de insegurança que pode surgir diante do novo”, explica David.

Outro cuidado importante diz respeito às pesquisas sobre a nova escola. Cada instituição de ensino tem uma proposta pedagógica específica. David orienta: “analise se ela está alinhada com os valores da família e com as necessidades do aluno e se o método de ensino é compatível com o que estava sendo utilizado na escola anterior para facilitar a adaptação”, diz.

Considerar o momento do ano letivo também é um ponto importante na tomada de decisão. Se possível, planeje a transferência para o início de um novo ano escolar. “Mudar de escola no meio do ano pode ser mais desafiador, pois o aluno precisará se adaptar ao conteúdo já ensinado e aos novos colegas ao mesmo tempo” diz David.

Antes de efetivar a matrícula, é essencial se certificar de que toda a documentação necessária, como histórico escolar e avaliações pedagógicas, esteja atualizada e em mãos. Isso ajudará a nova escola a entender o estágio acadêmico do aluno e a fornecer o suporte necessário.

A transição social também precisa ser levada em consideração. David explica que “a socialização é um fator-chave na adaptação a um novo ambiente, portanto, incentivar seu filho a participar de atividades extracurriculares e eventos escolares, isso pode acelerar o processo de fazer novas amizades e criar um vínculo com a nova instituição”, explica.

Realizada a transferência, é hora de monitorar o progresso. Manter contato regular com professores e coordenadores para acompanhar o desenvolvimento acadêmico e emocional do aluno é de suma importância. Pergunte como ele está se adaptando e esteja atento a sinais de dificuldade, como desinteresse pelos estudos ou retração social.

David chama a atenção para outro ponto: “é importante lembrar que cada criança ou adolescente tem seu próprio ritmo para se ajustar a mudanças. Oferecer apoio emocional constante, mostrando que você está disponível para ajudá-lo a superar os desafios dessa nova etapa é essencial para o sucesso da empreitada”, orienta.

Transferir a criança ou adolescente de escola é uma decisão que exige cuidado e atenção, portanto, essa situação deve considerar, tanto os aspectos pedagógicos, quanto emocionais. Com planejamento e muito diálogo, essa mudança pode se tornar uma oportunidade de crescimento e aprendizado para toda a família.