Setur-SP e SJC se unem para criar Guia Turístico de Religiões Orientais

As secretarias da Justiça e Cidadania (SJC) e de Turismo e Viagens (Setur-SP) do Estado de São Paulo anunciaram nesta terça-feira, 11, a criação do Guia Turístico de Religiões Orientais do Estado de São Paulo. O material foi compartilhado com representantes do Budismo, Hinduísmo, Hare Krishna e Seicho-no-iê no miniauditório do Palácio Campos Elíseos, na capital paulista, sede da Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Fórum Inter-religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença.

Com previsão de lançamento ainda este ano, o guia tem por objetivo reunir informações que auxiliem agências e operadoras na criação de roteiros turísticos, além de servir como referência acessível e qualificada para visitantes. O material também busca fomentar investimentos e incentivar o desenvolvimento econômico dos espaços religiosos. “Esse guia é uma forma de darmos visibilidade às diferentes religiões de origem oriental que existem no Estado de São Paulo, tanto no Brasil quanto no exterior, garantindo que continuem acolhidas e legitimadas pelo governo”, destacou a secretária-geral do Fórum Inter-religioso, Vânia Soares.

Os espaços religiosos devem atender a critérios específicos, como infraestrutura física adequada para recepção de público e presença digital ativa (via site e/ou redes sociais) e podem ser cadastrados por gestores responsáveis pela administração das instituições religiosas de origem oriental no link. Os atrativos devem ter um responsável designado para o atendimento ao público e um roteiro ou apresentação organizada sobre seu funcionamento e sua tradição. A seleção dos espaços será realizada com o apoio de membros titulares do Fórum Inter-religioso, que atuarão na identificação e fornecimento de informações sobre espaços religiosos em diferentes municípios paulistas.

“São Paulo tem uma herança oriental importantíssima nas artes, na literatura, na ciência e também na religiosidade. Ao estruturarmos a oferta, valorizamos um legado essencial para a formação da identidade cultural do povo paulista e fomentamos a visitação de destinos de todo o Estado, com novos fluxos turísticos”, afirma Roberto de Lucena, secretário da Setur-SP.

Para o secretário da Justiça e Cidadania, Fabio Prieto, o guia representa um passo importante no reconhecimento e na valorização da diversidade religiosa no Estado de São Paulo. “Ter um material que facilite o acesso a esses espaços sagrados é essencial para fortalecer o diálogo inter-religioso, enriquecer a experiência de visitantes e fiéis e ampliar o conhecimento sobre as tradições espirituais de origem oriental”, explicou.

A SJC e a Setur-SP já estabeleceram parcerias anteriores, sendo a mais recente a criação do Guia Turístico de Religiões de Matrizes Africana e Indígena, apresentado em fevereiro e previsto para lançamento este ano. A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em promover a sinergia entre suas Pastas, fortalecer o respeito à diversidade religiosa e ampliar o reconhecimento das tradições que integram o patrimônio cultural paulista.