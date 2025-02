Governo de SP realiza qualificação para atrair viajantes sêniors

Conhecido por concentrar a maior porção de Mata Atlântica preservada do país, o Vale do Ribeira, marcado pela enorme biodiversidade, tem se tornado cada vez mais um destino preparado para receber viajantes de todas as idades, com destaque para o público sênior. Na próxima quarta-feira (19), a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP (Setur-SP) realiza no município de Registro o Road 60 SP, com uma série de atividades de capacitação para os profissionais do turismo.

A programação inclui palestras que abordam as necessidades e os desejos de viagem deste público, com o apoio de profissionais como Irineu Ramos, mestre em comunicação, e Thiago Akira, especialista em estratégicas de marketing digital; além de um workshop de destinos e meios de hospedagem, encontros de relacionamento e rodadas de negócios.

“Se por um lado, o turismo na longevidade é um dos segmentos que mais avança em São Paulo e no país, seguindo o envelhecimento da própria população, por outro, criam-se novas necessidades, como meios de hospedagem inclusivos, pacotes formatados sob medida e mais qualificação para os agentes de viagem”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP.

No ano passado, foram realizadas seis edições do roadshow 60 SP, reunindo mais de 850 participantes no Guarujá, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru e Araçatuba. A Setur-SP destacou a oferta turística para o segmento, a recém-lançada Rotas do Vinho de São Paulo, os destinos de praia, de águas termais e de tratamentos terapêuticos; além de opções de natureza, turismo religioso e eventos.

Este ano, Registro abre a temporada, que terá sequência em Presidente Prudente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa deve ultrapassar a jovem até 2030, tornando-se o segmento mais numeroso da pirâmide etária do país. Com qualidade de vida e independência financeira, os viajantes sêniors brasileiros passaram a viajar até três vezes por ano, segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav-SP).

O perfil do viajante maduro é bastante diversificado. Há grupos autônomos aficionados por roteiros de aventura; adeptos de circuitos culturais; os que preferem ou precisam de meios de hospedagem inclusivos e transportes mais confortáveis; os que viajam em grupos e até os que viajam sozinhos, o que tem exigido um preparo cada vez maior dos profissionais do setor.

São Paulo tem dezenas de destinos turísticos preparados para receber a geração prateada. O guia Turismo da Maturidade no Estado de São Paulo listou 70 municípios paulistas vendidos por 60 agências e operadoras de viagem do Estado, especialmente para o público sênior. Entre eles, destaque para Águas de Lindoia, Socorro e Holambra.

Para se inscrever no Road60 SP em Registro, acesse o site: https://www.road60.com.br/