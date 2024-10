Governo de SP leva para o interior capacitação com foco no turista sênior

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a editora Melhor Viagem 60, promove nesta terça-feira (22) o Road60 SP em Campinas, o segundo de uma série de encontros itinerantes pelo estado de São Paulo com capacitação para agentes de viagem e profissionais do turismo que desejam compreender o perfil do turista sênior.

Na primeira edição do evento, realizada no Guarujá, os palestrantes compartilharam informações sobre os viajantes com idades a partir de 60. “É um grupo que se interessa por temas diversificados, que vai do contato com a natureza ao turismo religioso. E eles têm um interesse maior por conforto, além de independência financeira, com gastos médios de 25% maior em viagens se for comparar com outras faixas etárias”, informa a Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav).

Além disso, muitas vezes, os turistas sêniors viajam acompanhados dos filhos e/ou netos, o que acaba privilegiando destinos mais inclusivos, como Socorro e Holambra, por exemplo. “Continuamos com a missão de capacitar os profissionais sobre o público sênior e tudo o que os destinos paulistas têm a oferecer para eles”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A Setur-SP lançou recentemente o Guia Turismo da Maturidade, que reúne 70 destinos inclusivos para o público maduro.

Além do Guarujá e de Campinas, o Road 60 SP passará por quatro cidades paulistas, atendendo cerca de 120 profissionais em cada município (veja cronograma abaixo). De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida no Brasil aumenta e, até 2040, a população acima de 60 anos deve representar cerca de 25% de toda a população.

Palestras com foco nos viajantes sêniors

Na programação do Road60 SP em Campinas estão palestras que abordam as necessidades e os desejos deste público. Elas serão ministradas por líderes como o jornalista Irineu Ramos, mestre em comunicação e especialista no público 60 , que vai tratar do perfil destes viajantes; Thiago Akira, especialista em estratégicas de marketing digital para os viajantes sêniors; além de Marcus Duarte, que compartilha dicas sobre como acelerar as vendas. Haverá também um workshop de destinos e um coquetel de encerramento para confraternização e networking.

Veja as próximas edições do Road60 SP: