Setembro Amarelo: como e por que quebrar o tabu para falar de saúde mental e suicídio

Setembro é o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. A campanha, que começou em 2015 no Brasil, visa reduzir o estigma em torno dos transtornos mentais e incentivar as pessoas a buscarem ajuda. Especialistas da DBT Brasil (Terapia Comportamental Dialética) destacam a importância dessa iniciativa e compartilham estratégias eficazes para lidar com crises emocionais.

A DBT Brasil, referência no tratamento de transtornos emocionais graves, enfatiza que a prevenção ao suicídio começa com a educação e a sensibilização da população. “É fundamental que as pessoas entendam que o suicídio pode ser prevenido e que há recursos disponíveis para ajudar quem está em sofrimento”, afirma Êdela Nicoletti, psicóloga e especialista da DBT Brasil.

Durante o Setembro Amarelo, diversas atividades são realizadas para promover a saúde mental, incluindo palestras, workshops e campanhas nas redes sociais. Nicoletti destaca que a abordagem da DBT é especialmente eficaz para pessoas com comportamentos suicidas, pois combina técnicas de aceitação e mudança, ajudando os pacientes a desenvolverem habilidades para lidar com emoções intensas.

“Uma das principais ferramentas da DBT é o treinamento de habilidades, que inclui a regulação emocional, a tolerância ao mal-estar, a efetividade interpessoal o mindfulness. Elas são essenciais para ajudar as pessoas a enfrentarem momentos de crise sem recorrerem ao suicídio, assim como para a construção de uma vida que valha a pena ser vivida de tal forma que a ideia de suicídio não possa mais fazer parte” explica a especialista.

Além disso, a DBT Brasil promove grupos de apoio e oferece atendimento especializado para familiares e amigos de pessoas em risco. “O suporte da rede de apoio é essencial para a recuperação. Incentivamos todos a participarem das atividades do Setembro Amarelo e a se informarem sobre como podem ajudar”, complementa Vinícius Guimarães Dornelles, também psicólogo e especialista da DBT Brasil.

A campanha deste ano reforça a mensagem: “Se precisar, peça ajuda!”. Dornelles conclui: “Falar sobre o suicídio de forma aberta e sem julgamentos é o primeiro passo para salvar vidas. Todos nós podemos fazer a diferença. Além disso, precisamos nos conscientizar que todo o conjunto de ações que compõem o setembro amarelo deve correr ao longo dos 12 meses do ano.”

Setembro Amarelo é um lembrete poderoso de que a vida vale a pena ser vivida e que, juntos, podemos construir uma sociedade mais acolhedora e solidária.