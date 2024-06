Sesc São Paulo realiza nova edição do Ideias e Ações para um novo Tempo

De 4 a 23 de junho o Sesc São Paulo realiza a ação em rede Ideias e Ações para um novo Tempo com mais de 160 atividades em 31 unidades em todo estado.

Com o tema “Em clima de mudança”, esta edição evidencia mobilizações coletivas com resultados positivos nos locais em que atuam. Criado em 2012, o projeto Ideias e Ações para um Novo Tempo tem como objetivo identificar iniciativas socioambientais nos territórios onde as unidades estão presentes, além de promover atividades e conteúdos educativos que reúnam experiências transformadoras da realidade, numa perspectiva ética e sustentável.

A programação inclui oficinas, cursos, bate-papos e encontros presenciais e on-line, que buscam ajudar a combater efeitos climáticos e orientar o público sobre soluções possíveis para obter mais qualidade de vida e bem-estar em seus territórios.

No Sesc São Caetano a comunidade é convidada a participar das atividades e celebrar a união entre arte, cultura e sustentabilidade, e reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar coletivo, proporcionando espaços de aprendizado e diversão para todas as idades.

Ações no Sesc São Caetano

Dia 15/6, sábado, das 10h às 13h

Feira de Troca de Roupas e Calçados Infantis – 0 a 12 anos

A “Feira de Troca de Roupas e Calçados Infantis – 0 a 12 anos” é uma iniciativa de incentivo ao consumo consciente, de cooperação e circulação, contribuindo para as reflexões das nossas escolhas diárias e como elas podem impactar o meio ambiente. A ideia é circular itens que estejam em bom estado para estar no armário de uma outra criança.

Aceitaremos roupas até o tamanho 16. Não serão aceitas roupas sujas, molhadas ou com mau cheiro, roupas de cama, roupas íntimas, brinquedos e o que não estiver em condição de uso. O que não for trocado será destinado a doação.

Dia 15/6, sábado, das 10h às 13h

Feira ABC da Economia Solidária – Alimentos Agroecológicos e Artesanato

A Feira tem como propósito incentivar a Economia Solidária do território, em sua produção criativa, artística/artesanal e em sua produção agroecológica/orgânica, criando este espaço de exposição, educação e comercialização de produtos locais. Articulando serviços organizados e geridos por pessoas e grupos de agricultores familiares, comunidades tradicionais, de coletivos e cooperativas ou associações ligadas à Economia Solidária. Realizado em parceria com o Fórum Regional de Economia Solidária do ABCDMRR

Teatro

Dia 15/6, sábado, das 16h30 às 17h30

Quanta coisa o Lixo é

com Cia UsFulano

O espetáculo “Quanta coisa o Lixo é” trata de um tema comum a todos: o LIXO. Será que tudo o que jogamos fora não serve para mais nada mesmo? É possível reutilizar esses materiais de outra forma? Na peça dois amigos, que trabalham como coletores de lixo, descobrem através dos materiais descartados a possibilidade de transformá-los em bonecos, brinquedos e elementos lúdicos.

Por meio de uma grande brincadeira esses personagens se divertem e, ao mesmo tempo, pensam em um consumo responsável, na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente.

Ingressos a venda na rede SescSP

Dia 17/6, segunda, das 19h30 às 20h30

Feitos para quebrar: um papo sobre obsolescência programada

com Lia Assumpção

Se você colocar feitos para quebrar no google, a frase possivelmente virá acompanhada de duas palavrinhas: obsolescência programada. Apesar destas palavrinhas serem meio antipáticas, elas referem-se a algo que a maioria das pessoas já experimentou. Sabe seu celular? Quando ele quebra e você não acha assistência técnica ou, quando acha, vale mais a pena comprar um novo do que consertar, seja pela demora, seja pelo valor. Ou seja, é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto de forma proposital.

Ação Online

Inscrições abertas pelo app Credencial Sesc SP ou site centralrelacionamento.sescsp.org.br

Ideias e Ações para um Novo Tempo – Em Clima de Mudança

4 a 23 de junho de 2024

Unidades da capital e grande São Paulo: 14 Bis, Av. Paulista, Belenzinho, Florêncio de Abreu, Guarulhos, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Pompeia, Santana, Santo Amaro, Santo André, São Caetano, e Vila Mariana.

Unidades Interior e Litoral: Araraquara, Bauru, Birigui, Campinas, Catanduva, Jundiai, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Rio Preto, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté, Thermas de Presidente Prudente e Santos.

Acesse a programação completa em: sescsp.org.br/ideiaseacoes

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 15 e 17 de março às 20h

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Recomendação etária: Livre

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br