Sesc São Caetano promove projeto “Autonominas” para emancipação da mulher 

O Sesc São Caetano reafirma seu compromisso com a promoção da cidadania e a formação integral do indivíduo com o projeto “Autonominas”. Esta iniciativa oferecerá as segundas e quartas de abril, às 19h, uma série de oficinas e rodas de conversa voltadas para a emancipação da mulher em diversas áreas de sua vida.

O objetivo do projeto “Autonominas” é abordar questões em que as mulheres historicamente foram excluídas, permanecendo em posições subalternas na sociedade e em suas vidas pessoais. Mais do que simplesmente fornecer conhecimento técnico e teórico, o projeto visa capacitar as mulheres para fazerem escolhas conscientes, promover autorreflexão e reflexão sobre seu tempo e espaço, e desenvolver um estado de busca, reivindicação e inovação.

Todas as atividades oferecidas pelo projeto são gratuitas, e as inscrições estarão abertas a partir do dia 28 de março. Não perca essa oportunidade de empoderamento e aprendizado!

“Deixa Que Eu Faço” – Oficina de Manutenção Residencial para Mulheres

com Agiliza Lab

De 3 a 24/4, quartas, das 19h às 21h

A oficina de manutenção residencial para mulheres é 100% prática e ensina técnicas básicas para você aprender a entender como sua casa funciona e resolver os principais problemas que aparecem! Traz, de forma simples, didática e divertida, conhecimentos que dificilmente adquirimos depois que saímos de casa, tais como: montar uma caixa de ferramentas (e usar cada uma!); consertar tomadas ou trocar resistência de chuveiro; consertar uma torneira pingando usar a furadeira; e muito mais.

Com esse conhecimento, você ganha mais autonomia para fazer os consertos você mesma, e mais segurança para negociar com quem faz!

Cuidado ginecológico com Saberes Ancestrais

com Romária Sampaio – Receitas da Vó

Dia 8/4, segunda, das 19h às 21h



A oficina contará com uma apresentação teórica de plantas medicinais referente ao aos cuidados de útero, ovários, vulva, pênis e anus. E uma parte prática de preparo de chás e sugestões de banhos de assentos.

Poder e liberdade feminina através de Lilith

com Heloísa da Silva

De 15 a 29/4, segundas, das 19h às 20h30

Atualmente o arquétipo de Lilith tem sido resgatado dentro dos estudos de gênero, portanto este curso tem como propósito nos conectar com seu poder libertário e insubordinado, a fim de descontruir uma socialização psíquica machista neoliberal de dominação, para reencantar e empoderar o feminino a partir deste símbolo. Um curso que mostrará Lilith sob perspectivas históricas, psicológicas, astrológicas, poéticas, políticas e artísticas, diferentes das que costumamos conhecê-la.

O curso tem como objetivo pensar Lilith como ferramenta arquetípica astrológica de reencantamento do feminino na contemporaneidade. Lilith na Astrologia é o apogeu lunar, o ponto mais distante da órbita da lua em relação à Terra, que representa o arquétipo do mito judaico-cristão de Lilith, o feminino primordial pré-patriarcal que recusou a submeter seu desejo e poder, escolheu o exílio à submissão e foi demonizada por isso.

Ação Online, via Zoom

Não recomendado para menores de 16 anos

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul