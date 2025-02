Sesc Santo André recebe shows de reggae e punk hardcore

Em fevereiro, o Sesc Santo André será palco de dois shows que celebram a força do punk, hardcore e reggae, estilos musicais que, apesar de distintas sonoridades, compartilham uma profunda ligação com a contracultura e a resistência a opressões sociais e políticas.

No dia 14 de fevereiro, o teatro do Sesc recebe João Gordo, ícone do punk brasileiro, ao lado do Asteroides Trio. O show será uma homenagem aos 40 anos da lendária banda Ratos de Porão, com uma versão inédita de seus clássicos do hardcore, misturando punk rock e rockabilly. Essa apresentação revisita a trajetória de uma das bandas mais influentes do cenário punk nacional, mantendo viva a essência contestadora que caracteriza o gênero.

Já no dia 15 de fevereiro, a Filosofia Reggae se apresenta na lanchonete externa, levando sua mensagem de amor, esperança e resistência com o show de seu mais recente EP, Dom. Com 20 anos de carreira e quatro discos lançados, a banda, conhecida pelo vocal feminino marcante, traz ao palco letras que continuam a refletir a luta por justiça social, muito alinhada ao espírito do reggae, que, como o punk, nasceu como um grito de resistência.

Programação:

João Gordo e Asteroides Trio

Tributo aos 40 anos dos Ratos de Porão, com clássicos do hardcore em versão rockabilly.

Dia 14/2, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos

Ingressos: R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Filosofia Reggae

Apresentação do novo EP Dom, com canções que falam de realidade, amor e esperança.

Dia 15/2, sábado, das 16h às 17h30

Lanchonete Externa

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos

Sesc Santo André

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone: (11) 4469-1200

Estacionamento: R$8,50 (Credencial Plena) / R$15,50 (outros)

Mais informações sobre a programação: www.sescsp.org.br/santoandre