Programação de fevereiro do Sesc Santo André celebra a diversidade da música brasileira

O mês de fevereiro traz ao público uma programação musical diversa e vibrante, unindo diferentes estilos, histórias e trajetórias que celebram a riqueza da música brasileira nos palcos do Sesc Santo André. Entre sambas, forrós, MPB e indie rock, os shows irão envolver o público com apresentações que transitam entre o tradicional e o contemporâneo, exaltando a pluralidade da cultura nacional.

Eliana de Lima abre a programação com seu carisma inconfundível e 45 anos de carreira, que a consagraram como uma das grandes intérpretes do samba. No dia 7, ela apresenta um repertório recheado de clássicos do samba de São Paulo e do Rio, sucessos marcantes de sua trajetória e sambas-enredo icônicos, aquecendo os corações para o clima de carnaval.

No dia 8, o Trio Virgulino, em sua nova formação, celebra cinco décadas de história no forró. Conhecido por ser um dos pioneiros do Forró Universitário nos anos 90, o grupo, agora formado por Regina, Roberto e Robson, traz ao palco uma série de sucessos que farão o público dançar ao som da sanfona, zabumba e triângulo, revisitando a sonoridade tradicional de um dos gêneros mais populares do país.

O encontro com as raízes e tradições da música brasileira continua no dia 21, com Zé Manoel e o show Coral. Explorando temas como amor, despedida e religiosidade afro-brasileira, Zé Manoel combina a MPB com a música preta nordestina em uma apresentação que une delicadeza e profundidade, proporcionando um mergulho nos sons que ecoam nossa herança cultural.

No dia 22, a festa segue com o Trio Beijo de Moça, que comemora 10 anos de carreira com o show Chega pra Cá. Juliana Lima, Prila Simões e Giulia Lima apresentam o melhor do forró pé de serra, baião e xote, em um repertório que mistura composições autorais e clássicos de grandes mestres como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Encerrando o mês com intensidade, no dia 28, a banda Carne Doce celebra sua trajetória de uma década, trazendo ao palco do teatro um show com os principais sucessos de cinco álbuns. Com letras poéticas e uma performance potente liderada pela vocalista Salma Jô, o grupo consolida sua importância na música contemporânea brasileira, misturando influências indie com uma expressividade única.

De Eliana de Lima a Carne Doce, a programação percorre diferentes ritmos e histórias, mostrando a riqueza e a versatilidade da música brasileira. Cada artista traz ao palco sua identidade única, seja no samba, no forró, na MPB ou no indie, criando uma verdadeira celebração da cultura nacional e proporcionando ao público uma jornada musical repleta de diversidade.

Programação:

Eliana de Lima

Dia 7/2, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Trio Virgulino

Dia 8/2, sábado, das 16h às 17h30

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Zé Manoel

Show Coral

Dia 21/2, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Trio Beijo de Moça

Show Chega pra Cá

Dia 22/2, sábado, das 16h às 17h

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Carne Doce

10 anos, o Show

Dia 28/2, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André