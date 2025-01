Sesc Santo André se transforma em um picadeiro cheio de diversão em fevereiro

Em fevereiro, o Sesc Santo André celebra a magia do circo com uma programação que combina apresentações teatrais, experiências interativas e muito humor. As atividades exploram diferentes aspectos da tradição circense, oferecendo ao público momentos de diversão e aprendizado. A proposta inclui espetáculos de palhaçaria e música, oficinas de malabarismo e histórias que convidam à reflexão e ao riso.

A programação começa com Concerto em Cores, apresentado pelo Circo di SóLadies / Nem SóLadies, no dia 2. Três musicistas se unem para realizar um show musical que aborda temas como o tempo e a liberdade, desconstruindo pensamentos rígidos presentes até mesmo em músicas infantis. Com mais de dez instrumentos, entre cordas, sopros e percussão, o trio apresenta versões inusitadas de canções conhecidas e composições originais, tudo isso com interação constante com a plateia. No palco, humor e sensibilidade transformam um mundo monocromático em um espaço vibrante e repleto de possibilidades.

Para quem deseja experimentar técnicas circenses, os Irmãos Becker realizam Vivência Malabarística todas as quartas-feiras do mês, das 15h às 17h, no Espaço de Eventos. Gratuita e aberta a todas as idades, a atividade promove uma troca direta entre artistas e participantes, que terão acesso a diversos materiais circenses. A proposta incentiva o aprendizado do malabarismo e outras técnicas, oferecendo uma oportunidade única de vivenciar o universo do circo em um ambiente colaborativo e descontraído.

Já a partir do dia 9, a Cia. Trupe Liuds ocupa as tardes de domingo no teatro com o espetáculo No Varal, que traz diálogos, reflexões e questionamentos sobre a cultura negra e a sociedade brasileira. Neste divertido encontro, os palhaços Candango e Torradinho transformam um simples quintal em um espaço lúdico, onde cada peça de roupa no varal traz uma nova história. Inspirado nos ambientes de nosso cotidiano, o espetáculo mistura improvisos e brincadeiras que cativam crianças e adultos, oferecendo uma experiência repleta humor.

Com essa programação diversificada, o Sesc Santo André amplifica e promove a valorização da arte circense, conectando o público às diferentes técnicas do circo. Seja assistindo a espetáculos ou participando de atividades interativas, a diversão e o aprendizado são garantidos para todas as famílias.

Programação:

Concerto em Cores

Circo di SóLadies | Nem SóLadies

O espetáculo apresenta três musicistas que, por meio de música, comicidade e interação com a plateia, transformam um mundo cinza e pensamentos engessados em um universo mais colorido e brincante. O show inclui novas versões de canções infantis, composições inéditas e o uso de mais de dez instrumentos musicais.

Dia 2/2, domingo, das 16h às 17h

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

(Grátis para crianças até 12 anos com retirada de ingressos)

Vivência Malabarística

Grupo Irmãos Becker

Uma intervenção artística que promove a troca de experiência entre o público e os artistas. Através da disponibilização de diversos materiais circenses, o malabarismo e outras técnicas circenses serão incentivadas pelos artistas.

De 5 a 26/2, quartas, das 15h às 17h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

No Varal

Cia. Trupe Liuds

A dupla de palhaços Candango e Torradinho resolve lavar toda a roupa suja e pendurar no varal. A partir daí, a plateia é envolvida de maneira lúdica e divertida no universo desse quintal, que lembra muito a nossa própria vizinhança.

De 9 a 23/2, domingos, das 16h às 16h50

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

(Grátis para crianças até 12 anos com retirada de ingressos)

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André