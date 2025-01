Sesc 24 de Maio Recebe Orquestra dos Músicos de Rua

No dia 7 de fevereiro, o Sesc 24 de Maio apresenta a Orquestra dos Músicos de Rua, um projeto que reúne artistas de rua e imigrantes para interpretar clássicos da música brasileira e latina.

Composta por artistas que atuam nas ruas e comunidades imigrantes de São Paulo, a Orquestra dos Músicos de Rua oferece uma sonoridade que reflete a história viva da cidade, uma verdadeira fusão de culturas e influências musicais.

A orquestra foi criada em 2004 pelo compositor e saxofonista Lívio Tragtemberg, inspirado pelos sons das ruas e das comunidades imigrantes da capital paulista. O projeto teve sua estreia na inauguração da Sala Olído, da Prefeitura de São Paulo. O sucesso da apresentação motivou os músicos a seguirem com o projeto, que, em 2007, resultou no lançamento do álbum Neuropolis pelo Selo Sesc.

Acesse: orq.dasruas.sp

Veja:

Serviço

Orquestra dos Músicos de Rua

Data: 7/2, sexta, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300