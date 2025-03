Servidores de Mauá recebem curso de LIBRAS para atendimento inclusivo

A Prefeitura de Mauá iniciou nesta segunda-feira (10/03), uma ação especial voltada aos servidores municipais da secretaria de Assistência Social. Trata-se da primeira turma do curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). A capacitação busca aprimorar a comunicação entre os profissionais e as pessoas com deficiência auditiva que utilizam os serviços públicos do município. O objetivo é proporcionar um atendimento mais humanizado e inclusivo.

São cerca de 20 alunos que atuam diariamente em equipamentos como Centro Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, Central do CADÚnico e a própria sede da Secretaria de Assistência Social. O curso é ministrado três vezes por semana e terá duração de um mês. Essa é a primeira turma, e a expectativa é que uma nova turma seja iniciada em junho.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Fernanda Oliveira, a inclusão deve ser uma prioridade em todos os setores do serviço público, respeitando o princípio da equidade, que possibilita que todos, mesmo com suas diferenças, possam ter as mesmas possibilidades de acesso a benefícios. “Com essa capacitação, estamos garantindo que nossos servidores da Assistência Social estejam preparados para atender com mais sensibilidade e respeito às pessoas com deficiência auditiva. É um passo importante para tornar Mauá uma cidade mais acessível e acolhedora,” garantiu.

As aulas são ministradas por Rosana Borogan, tradutora e intérprete de LIBRAS, contratada em 2024 como efetiva da Secretaria, e incluem conteúdos teóricos e práticos, abordando desde o alfabeto, até diálogos básicos que facilitam a interação no ambiente de trabalho. Os participantes também terão acesso a material didático para reforçar o aprendizado.