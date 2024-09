Serraria é símbolo do desenvolvimento econômico com Filippi

O bairro do Serraria foi uma das áreas onde houve mais desenvolvimento econômico com o prefeito Filippi. Ao percorrer as ruas da região, Filippi lembrou das ações para chegada de uma unidade do Atacadão, gerando 300 empregos, e da atividade de seu governo para manutenção da Delga, que produz peças estampadas em aço para a indústria automotiva e mantém cerca de 600 funcionários.

O Atacadão do Serraria chegou ao bairro por meio de uma inovadora parceria com o governo Filippi. A área do antigo sítio do renomado jurista Miguel Reale estava abandonado havia uma década. Com Filippi, o primeiro PIU (Projeto de Intervenção Urbana) saiu do papel: parte do terreno se transformou na unidade da rede atacadista e outra parte será um parque de educação ambiental preservando as raízes do sítio.

Só na construção e funcionamento do Atacadão do Serraria foram gerados mais de 300 empregos e a instalação da rede no bairro aqueceu a economia local, já que provocou competição saudável de outros dois supermercados do local: o Spani Atacadista e o Clube de Campo. Sem falar na movimentação que foi registrada no largo do Serraria, ponto tradicional do comércio da cidade.

Já a Delga ameaçou deixar Diadema em 2018, na gestão anterior, alegando que seu barulho de produção iria atrapalhar um conjunto residencial que seria construído no bairro. Sem diálogo com a administração anterior, restou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fazer negociação pela permanência da empresa.

Quando Filippi assumiu, em 2021, o diálogo ficou melhor, o governo entendeu que não haveria possibilidade da construção de um empreendimento imobiliário no local e a Delga permaneceu. Tanto que, em 2022, o presidente Lula esteve na empresa e, em 2023, um trabalhador da Delga, Wesley Rocha, subiu com Lula no Palácio do Planalto na posse do petista.

“Voltamos a ter um ambiente favorável para os negócios, com o nosso governo sendo um indutor de políticas públicas para geração de empregos, chegada de novas empresas e fortalecimento das empresas que aqui já estão. Tanto que estamos recuperando o nível de emprego com carteira assinada que tínhamos antes de o Brasil cair nas mãos de gente que não é comprometida com o País”, disse o prefeito Filippi.

Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho, Diadema tem saldo positivo de 2.241 postos de trabalho gerados só neste ano. O estoque de empregos com carteira assinada saiu de cerca de 82 mil em 2021 para 94 mil em 2024.

“É inegável os avanços que esta cidade teve com o prefeito Filippi, como ele dialoga com a classe trabalhadora, como ele faz política pública para quem precisa. Não dá para arriscar, ainda mais porque o adversário é aliado do pior presidente da história deste Brasil, o Jair Bolsonaro, que deixou rastro de destruição, fome e desemprego”, falou Wellington Damasceno, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, que acompanhou a agenda.

MELHORIAS NO SERRARIA

Durante a atividade da manhã deste sábado, o prefeito Filippi prestou contas à população do Serraria, citando a reforma da UBS e das escolas. Destacou que os alunos da Emeb Mario Santalúcia ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. “A gente cuidou das estruturas e também da nossa gente”, afirmou o prefeito Filippi.

Depois, o prefeito Filippi percorreu os núcleos habitacionais Inverno-Verão, Morro do Samba, Piratininga e Júpiter, sempre bem-recebido pela população. Todos esses núcleos receberam melhorias do programa Revitaliza Diadema e tiveram títulos de posse emitidos pelo programa Regulariza Diadema.

“Nosso time conhece cada rua, cada passagem, cada viela desta cidade. Por isso a gente vem aqui conversar com a população e ela reconhece. Vamos seguir transformando a vida das pessoas”, citou Filippi.

A agenda foi acompanhada pelos vereadores Lilian Cabrera e Edval da Farmácia, do candidato a vereador Gel Antônio, pela primeira-dama Inês Maria e pelo candidato a vice Pastor Rubens Cavalcanti.