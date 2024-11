Série C 2025: clubes definidos para a nova temporada

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2025 já tem seu cenário definido, com a formação completa dos 20 times que disputarão a competição. O último fim de semana foi decisivo, marcando o rebaixamento de duas equipes da Série B e consolidando a presença de oito clubes nordestinos e quatro paulistas entre os participantes.

Além do São Bernardo, que participou da edição de 2024 juntamente com a Ferroviária, promovida à Série B, o estado de São Paulo será representado por Guarani, Ponte Preta e Ituano. Estes últimos sofreram rebaixamento na atual temporada da Série B, com o Guarani já tendo sua queda confirmada em rodadas anteriores e Ponte Preta e Ituano juntando-se ao grupo recentemente.

No âmbito nordestino, a Série C contará com novos integrantes vindos da Série D: o Retrô (PE), campeão da divisão inferior, e o Itabaiana (SE). Permanecem na competição times como ABC, Botafogo (PB), Confiança, CSA, Floresta e Náutico.

Outras novidades para a temporada de 2025 incluem o Maringá, que fará sua estreia histórica na terceira divisão nacional, e o Anápolis (GO), vice-campeão da Série D. Representando Santa Catarina estarão Figueirense e Brusque, este último rebaixado da Série B. Do Rio Grande do Sul vêm Caxias e Ypiranga, enquanto Minas Gerais será representado pelo Tombense. Destaca-se que Londrina ainda não enfrentou Anápolis e Retrô em sua trajetória.

Conforme o calendário oficial divulgado pela CBF, a Série C de 2025 terá início em 13 de abril e está prevista para se encerrar em 26 de outubro. A competição contará com um total de 27 datas. O formato permanece inalterado: na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único ao longo de 19 rodadas, com os oito melhores avançando à fase seguinte e os quatro últimos sendo rebaixados para a Série D.