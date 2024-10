Série B: Operário derrota Sport em plena Ilha do Retiro

Em partida atrasa da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário derrotou o Sport por 2 a 1, em plena Ilha do Retiro, em Recife, na noite desta quarta-feira (16). O confronto teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com este resultado o Fantasma chegou aos 46 pontos, ocupando a 8ª colocação da classificação e entrando de vez na disputa por uma vaga para o G4 da competição. Já o Leão da Ilha perdeu a oportunidade de empatar em número de pontos com o líder Santos, que foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 2 nesta quarta na Arena Condá, em Chapecó.

A vitória do Operário começou a ser construída cedo, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando Boschilia recebeu de Daniel e finalizou com precisão para bater o goleiro Caíque França. Ainda na etapa inicial, aos 21 minutos, Titi Ortíz aproveitou sobra de bola para dominar e chutar para deixar tudo igual.

Assim, o triunfo do Operário só foi confirmado aos 37 minutos do segundo tempo, quando Nathan Fogaça aproveitou bola levantada na área para marcar de cabeça.