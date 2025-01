Sergipe enfrenta consequências das chuvas intensas

Nas últimas 24 horas, o município de Poço Redondo registrou um significativo acumulado de 51 mm de chuva, refletindo os impactos das intensas precipitações que afetaram diversas localidades em Sergipe.

Na quarta-feira (15), um comitê de gerenciamento de crise do governo estadual realizou inspeções em áreas severamente atingidas pelas chuvas do último fim de semana. Os municípios de Frei Paulo, Itabaiana, Lagarto e Salgado estão entre os mais afetados e podem declarar situação de emergência, conforme informações da Defesa Civil.

O estado já ultrapassou a expectativa de precipitação para o mês de janeiro. O Superintendente da Defesa Civil, Luciano Queiroz, destacou que equipes governamentais estão avaliando os danos nas áreas impactadas e buscando soluções para a recuperação. “Existem critérios que possibilitam ao município decretar situação de emergência, permitindo acesso mais ágil aos recursos estaduais. As chuvas causaram estragos consideráveis e é imprescindível trabalharmos em parceria com as prefeituras para assegurar que a população retorne à normalidade o quanto antes”, afirmou Queiroz.

Segundo o superintendente, os dados sobre os danos provocados pelas chuvas serão encaminhados a Brasília, com o intuito de complementar as ações por meio de recursos federais.

Queiroz também observou que há uma tendência de redução nas chuvas nos próximos dias; no entanto, o alerta meteorológico permanece ativo até esta quinta-feira (16). A previsão indica que as chuvas podem resultar em acumulados significativos no estado, aumentando o risco em rodovias e provocando alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos em córregos e riachos. Os principais rios e lagoas do estado também estão sob risco de transbordamento. Além disso, fenômenos como trovoadas, descargas elétricas e ventos fortes podem ocorrer. Em caso de emergência, a população deve contatar as autoridades através dos números 199 ou 193.