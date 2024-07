Sérgio Sette Câmara fará sua estreia no Rally

Neste sábado, dia 27 de julho, o piloto mineiro Sérgio Sette Câmara (Bet7K / MRV) vivenciará uma experiência completamente nova em sua carreira. Na pacata cidade de Ibirá, no interior paulista, o jovem de Belo Horizonte disputará a quarta etapa da Mitsubishi Cup.

Sette Câmara construiu sua carreira nos kartódromos e autódromos ao redor do mundo. Após uma vitoriosa trajetória no kartismo nacional e internacional o piloto competiu também na F-3 Europeia (2015 e 2016) e F-2 (2017 – 2019). Em 2016 foi integrante do programa de jovens talentos da equipe Red Bull de F-1 e, em 2019, participou do programa de desenvolvimento da equipe McLaren de F-1. Em 2020 ele voltou para o guarda-chuvas da austríaca Red Bull tendo sido piloto reserva das equipes Red Bull e Alpha Tauri. Desde então até os dias atuais Sérgio compete profissionalmente no Mundial de Fórmula – E. Na mais importante competição de carro elétricos do planeta ele é, atualmente, um dos mais respeitados nomes do grid e defendeu em 2024 – sua quinta temporada no Campeonato – a equipe anglo-chinesa ERT Fórmula-E.

A Mitsubishi Cup é o mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina. Em sua 25ª temporada a competição, que conta com a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA, já revelou grandes nomes da modalidade que seguiram suas carreiras em provas como o Dakar e Sertões.



Sette Câmara competirá com o suporte técnico da equipe Spinelli Racing. Comandada pelo pentacampeão do Rally dos Sertões – Guiga Spinelli – a equipe disponibilizará para Sérgio um de seus modelos Mitsubishi Eclipse Cross R. O modelo, especialmente fabricado para competição na fábrica de Catalão – GO, traz consigo toda a experiência e conhecimento da Mitsubishi Motors na produção de carros de corrida. Com tração integral nas quatro rodas o carro une fantástica dirigibilidade a um motor com ótimo desempenho. Equipado com câmbio sequencial de seis velocidades o modelo aparece com um dos mais rápidos da competição.

A programação oficial do fim se semana começa na sexta-feira (26) com o treino livre. Esta sessão será realizada em pista fechada, diferente da que será utilizada na prova, e servirá para Serginho ter o seu primeiro contato com o carro. No sábado os carros entram na competição para valer, em circuito desconhecido, de aproximadamente 40 km de extensão. O parque de apoio será no espaço Termas de Ibirá que, ao final das atividades, receberá os competidores para uma festa de confraternização. A transmissão da etapa, ao vivo, será feita pelos canais do YouTube da BandSports e da Mitsubishi Motors BR.

“Estou muito grato pelo convite da Mitsubishi para conhecer por dentro o mundo do rally. Eu sou apaixonado por velocidade! Na minha carreira tive a oportunidade de pilotar os carros mais rápidos do mundo como F-1, F-Indy, Super Fórmula, etc. Porém, esta será a minha primeira oportunidade de acelerar na terra. Tenho acompanhado cada vez mais as competições de rally e admiro muito a técnica que os pilotos precisam ter para controlar esses carros superpotentes. Estou certo de que será uma oportunidade inesquecível”, comentou o piloto de 26 anos.

“É com imensa alegria que damos as boas-vindas a um piloto tão renomado da Fórmula-E para participar da Mitsubishi Cup. Sua presença não apenas eleva o prestígio do evento, mas também inspira todos nós com seu talento e dedicação ao esporte. Estamos ansiosos para testemunhar sua habilidade neste novo desafio conosco”, afirma Márcia Neri, diretora de marketing da Mitsubishi Motors no Brasil.