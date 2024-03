Sérgio Sette volta a correr no Brasil neste sábado

Depois de passar pelo México e Arábia Saudita, em rodada dupla, a Fórmula-E desembarca no Brasil, neste fim de semana, para as disputas da quarta etapa do Campeonato Mundial. As disputas serão realizadas no circuito de rua montando no entorno do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e receberão os 22 pilotos mais velozes do mundo nos carros elétricos.

Competindo pela equipe inglesa ERT Fórmula-E Team o piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara está muito animado para as disputas. Desde que se tornou um piloto profissional esta será apenas a segunda vez em que ele terá a oportunidade de disputar uma competição “em casa” e a alegria de correr diante de sua torcida, familiares e amigos é muito grande.

Sérgio Sette é piloto da equipe ERT, do Reino Unido (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“Correr em casa é uma experiência muito diferente para mim. Desde muito novo segui para a Europa e, desde então, sempre tive minha carreira acontecendo sempre no exterior. Ano passado foi a primeira vez que realmente pude correr aqui no Brasil e, neste ano, pela segunda vez. Naturalmente fico feliz com a possibilidade de estar com meus amigos e familiares próximos a mim. É um fim de semana um pouco diferente, com vários compromissos extra-pista, mas tenho certeza que será, assim como no ano passado, muito especial”, comentou o piloto de 25 anos.

O Circuito do Anhembi foi construído utilizando como base o sambódromo. Assim, grande parte da infraestrutura já está instalada de forma permanente para grandes eventos. A reta principal é exatamente onde acontecem os desfiles das escolas de samba e a torcida deverá lotar as grandes arquibancadas para acompanhar os carros elétricos acelerando a mais de 300 km/h.

Sérgio Sette Câmara durante o primeiro treino livre do e-Prix 2024 de São Paulo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A programação oficial terá início já nesta sexta-feira com a primeira sessão de treinos livres. Todo o restante das atividades serão realizadas no sábado compostas por mais um treino livre, a sessão classificatória e a corrida. Os treinos e classificação serão exibidos no Brasil pelo canal BandSports e, a corrida, pela Band. O canal Grande Prêmio, no YouTube, também irá transmitir Ao Vivo todas as atividades da etapa brasileira da Fórmula-E.

Programação Oficial — Fórmula E – São Paulo

Sexta-feira – 15/03

16:30 – 17:00 – Treino Livre 1

Sábado – 16/03

07:30 – 08:00 – Treino Livre 2

09:40 – 11:00 – Classificação

14:00 – 15:00 – São Paulo e-Prix

(Horário de Brasília)