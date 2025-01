Serasa Experian disponibiliza calendário de datas comemorativas  

Início de ano é um período importante para as empresas se planejarem e entenderem quais ações demandam mais esforços, além dos resultados esperados por elas. Para as PMEs, esse passo é ainda mais importante, uma vez que além da questão do preparo, essas datas de grande movimento comercial fazem a diferença no caixa. Por isso, a Serasa Experian lançou uma nova edição do Calendário de Datas Comemorativas, que contempla datas nacionais, regionais e está disponível para download gratuito no site oficial, clicando aqui.

“Elaboramos esse material com o intuito de apoiar as PMEs em seu planejamento comercial anual. Isso atende um dos nossos principais objetivos aqui na Serasa Experian que é gerar conteúdo que apoie as PMEs nos principais desafios de gestão. Entender em quais datas investir seus esforços e quais podem ter mais afinidade com o seu negócio é fundamental. Além disso, os efeitos sazonais podem proporcionar uma desaceleração em alguns segmentos, o que é importante de visualizar em seu planejamento”, explica Cleber Genero, vice-presidente de pequenas e médias empresas na Serasa Experian.

O impacto cenário econômico

Além da sazonalidade de cada período, o cenário econômico do ano também impacta os pequenos e médio negócios.

Segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, o varejo físico cresceu 3,8% no ano de 2024. Segundo a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, “o forte desempenho do mercado de trabalho e a elevação no nível da renda foram primordiais para o desempenho do setor varejista em 2024. Além disso, o aumento da concessão de crédito para os consumidores ajudou a manter a demanda aquecida. Essa tendência deve se manter no curto prazo, mas projetamos uma desaceleração no ritmo de crescimento em 2025. Isso se deve ao cenário de inflação, a elevação dos juros e as questões fiscais”.

Com esse cenário em mente, a economista reforça a importância de o empreendedor entender o impacto da economia para além do seu negócio, pensando também em seu público consumidor. Isso possibilita a criação de estratégias de venda para atrair consumidores, mesmo com um cenário mais restrito.

Utilizando o poder dos dados para trazer mais precisão e segurança na tomada de decisão dos negócios, a Serasa Experian possui uma área voltada exclusivamente para atender as necessidades das pequenas e médias companhias brasileiras. São soluções adequadas para quem precisa crescer a carteira de clientes, proteger a empresa, monitorar clientes e fornecedores e recuperar dívidas. Além disso, a área conta com o blog que dispõe de uma série de conteúdos gratuitos para quem precisa de ajuda para começar a empreender, incrementar as vendas, e conquistar mais clientes. Clique aqui para acessar!