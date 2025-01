Mais da metade dos brasileiros deve gastar até R$ 4 mil com as despesas de início de ano

Uma recente pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revelou que mais da metade da população brasileira, especificamente 55%, planeja desembolsar até R$ 4 mil com despesas típicas do início do ano. Esses gastos incluem seguros, matrículas escolares e impostos como IPVA e IPTU.

O montante projetado pelos brasileiros supera em 21% a renda média nacional, que é estimada em R$ 3.279, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Além disso, este valor é mais do que o dobro do salário mínimo atual, fixado em R$ 1.518.

Apesar das previsões de gastos elevadas, a pesquisa também destacou que apenas 59% dos participantes afirmam ter se preparado financeiramente para lidar com essas despesas. Essa discrepância levanta preocupações sobre a capacidade dos brasileiros de gerenciar suas finanças no início do ano.

Para auxiliar os consumidores a manterem suas finanças sob controle, especialistas da Serasa recomendam a utilização de planilhas financeiras. Essas planilhas devem categorizar os gastos em diferentes grupos: essenciais (como moradia, contas de água e luz, transporte e alimentação), importantes (incluindo academia e atividades de lazer), anuais (abrangendo matrículas escolares e tributos), emergenciais e supérfluos (como serviços de streaming e entregas).

Com o objetivo de facilitar esse processo, a Serasa disponibiliza uma tabela financeira em seu site, permitindo que os consumidores acompanhem e organizem melhor suas despesas.