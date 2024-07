Senhoras estagiárias: profissionais com mais de 60 anos dão exemplo de persistência em busca de sonhos

Após uma carreira como administradora, Vera Lucia Maria de Araújo, aos 61 anos, decidiu realizar um sonho: atuar com terapias integrativas. Sua história é uma entre os mais de 51,3 mil idosos matriculados no ensino superior, conforme o Censo da Educação Superior de 2022, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A persistência em busca de seus sonhos serve de inspiração para outras gerações, mostrando que nunca é tarde para alcançar novas conquistas e realizações.

“Sempre me senti atraída pelas atividades que favorecem a prevenção de doenças e formas de tratá-las. Lá atrás, não pude me dedicar nessa área, mas hoje compreendo que minha missão é estar em contato com as pessoas e, de alguma forma, ajudá-las por meio do meu conhecimento e profissão”, relembra Vera.

A estudante conseguiu um estágio por meio do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) em uma clínica psicológica especializada em habilitações de trânsito, onde aplica muitos dos conteúdos de forma prática nos atendimentos. Para Vera, este momento é muito satisfatório, pois a troca de experiências possibilita o crescimento do aprendizado conjunto entre os profissionais.

O estágio tem demonstrado ser uma excelente oportunidade de inserção no mundo do trabalho, tanto para os estudantes mais experientes quanto para as empresas que buscam um perfil resiliente e motivado a aprender. “Os estudantes com mais idade buscam explorar novas paixões e interesses adquiridos ao longo da vida, aproveitando essa nova fase como oportunidade de se manterem atualizados no mercado de trabalho ou até mesmo de mudarem de carreira, demonstrando que o aprendizado não tem idade nem limites. Para as empresas, esse público complementa a energia e inovação dos mais jovens, ao que os mais experientes compartilham conhecimento e geram um ambiente de trabalho mais colaborativo que impulsiona o resultado das equipes”, explica a supervisora do Centro de Serviços Compartilhados do CIEE/PR, Ilsis Cristine da Silva.

Sempre é tempo de sonhar

A futura terapeuta Vera ainda detalha um segredo: a resiliência. “Para conseguir alcançar objetivos na vida, não importa a idade. Se a mente estiver trabalhando em prol de realizar o desejado, o entusiasmo estará sempre presente, contribuindo para as conquistas”, reforça. Ela personifica a metade feminina dos matriculados no ensino superior.

A mesma motivação levou Teresinha Roselaine da Rosa Santana, de 64 anos, a conquistar seu primeiro estágio na área de pedagogia. “O ambiente de trabalho para mim é uma benção. Estou me adaptando bem e fui aceita pelos alunos. O estágio é mais um aprendizado para minha vida”, comenta. Teresinha sempre atuou na área da educação, sendo formada há anos como professora por meio de um curso técnico de magistério.

No começo, a estudante se sentia envergonhada por conta da diferença de idade entre os colegas. Porém, a motivação para a conquista do diploma foi um dos pilares que facilitaram a autoaceitação. A partir disso, Teresinha começou a enviar currículos para diversas instituições de ensino em busca do primeiro estágio, que conseguiu em uma escola local. “Eu aprendo muito e incentivo os jovens a trabalhar, estudar e correr atrás de seus objetivos”, acrescenta.

Vera e Teresinha compartilham a mesma felicidade na conquista de seus propósitos, comemorando cada vitória. “Exercitar o cérebro, jogar, ler, conversar, se admirar e aceitar o próximo do jeito que ele é são dicas para levar a vida e conquistar os sonhos de forma leve. Buscar o autoconhecimento é muito importante para viver e sentir o bem-estar, mantendo-se equilibrado e saudável”, finaliza Vera.