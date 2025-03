Senador Dr. Hiran propõe PDL para barrar resolução que autoriza farmacêuticos a prescreverem remédios

O senador Dr. Hiran apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) com o objetivo de sustar a resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) que permite a prescrição de medicamentos por farmacêuticos. A proposta questiona a legalidade da norma e defende que essa atribuição deve permanecer exclusivamente com os médicos.

Preocupação com a segurança dos pacientes

Segundo o senador, a prescrição de medicamentos exige um diagnóstico preciso, que deve ser realizado por profissionais habilitados, como médicos. Ele argumenta que a resolução do CFF pode comprometer a segurança dos pacientes e causar riscos à saúde pública.

Tramitação no Congresso

O PDL apresentado agora seguirá para análise nas comissões do Senado antes de ser votado. Caso aprovado, a resolução do CFF será suspensa, impedindo que farmacêuticos possam continuar prescrevendo medicamentos.