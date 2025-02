Senado Inicia Eleição para Nova Presidência com Davi Alcolumbre como Favorito

No último sábado (1º), o Senado da República do Brasil deu início à sessão que irá determinar o novo presidente da Casa. O senador Davi Alcolumbre, representante do União Brasil no Amapá, surge como o principal candidato para suceder Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Além de Alcolumbre, concorrem à presidência os senadores Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE).

Em um episódio curioso, Davi Alcolumbre evitou conceder entrevistas aos jornalistas presentes e, em um gesto descontraído, selou sua recusa com um beijo em uma repórter. Ao chegar ao local da votação acompanhado de seus filhos, o senador não se deteve para fazer declarações à imprensa.

As imagens capturadas durante a eleição revelam interações entre os principais candidatos e a presença de ministros do governo Lula (PT), além de demonstrações de apoio simbólico a Alcolumbre.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) manifestou sua opinião sobre a atual presidência da Câmara, afirmando que Arthur Lira (PP-AL) não deve assumir um cargo ministerial no governo Lula. Segundo Nogueira, mesmo diante de possíveis aumentos nas vagas para seu partido, a sigla não pretende integrar a administração atual.

Ministros do governo também marcaram presença na votação usando bonés com a frase “O Brasil é dos brasileiros”, uma declaração que visa reforçar o nacionalismo. O ministro Alexandre Padilha destacou que essa atitude representa um compromisso com os valores brasileiros e uma rejeição à influência externa.

Os senadores que também ocupam cargos ministeriais retornaram ao Senado para participar da votação, conforme orientação do presidente Lula. Camilo Santana (Educação) e Carlos Fávaro (Agricultura) foram vistos juntos no plenário, enquanto Wellington Dias (Desenvolvimento Social) chegou posteriormente. Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), um aliado próximo de Alcolumbre, também estava presente; por outro lado, Renan Filho (Transportes) se ausentou devido a questões familiares.

Durante a sessão, o senador Astronauta Marcos Pontes se posicionou nos fundos do plenário. A sua decisão de manter a candidatura à presidência contrariou a orientação de seu partido e gerou descontentamento em Jair Bolsonaro. Pontes acredita que sua postura não comprometerá suas relações com o ex-presidente.

A disputa inclui ainda outros três candidatos: Marcos do Val expressou sua intenção de continuar na corrida por se considerar alvo de censura nas redes sociais; Soraya Thronicke destacou sua participação como a única mulher no pleito; enquanto Eduardo Girão argumentou que suas chances contra Alcolumbre aumentariam caso o voto fosse aberto – embora os senadores tenham direito ao voto secreto.

Por fim, imagens mostraram parlamentares realizando um “beija-mão” em homenagem a Davi Alcolumbre, simbolizando o apoio ao candidato favorito durante a eleição.