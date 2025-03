Senac Nacional é o novo integrante do Pacto Global da ONU

O Departamento Nacional do Senac acaba de dar um passo importante em sua jornada de compromisso com a sustentabilidade, ao ingressar no Pacto Global da ONU no Brasil. A maior rede global de sustentabilidade corporativa – uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) -, visa mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção de dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Pacto Global assumiu a missão de engajar o setor privado nesta nova agenda, e o Senac, alinhado a essa visão, passa a integrar esse movimento global.

Em sua busca por um futuro mais sustentável, o Senac já desenvolve diversas ações alinhadas aos ODS, e elencou alguns que mais conversam com sua estratégia:

• ODS 4 – Educação de qualidade: oferta de cursos e programas de educação profissional que promovem a inclusão social e a igualdade de oportunidades; desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores que estimulam o pensamento crítico e a criatividade.

• ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico: formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país; promoção de práticas de gestão de pessoas que valorizam a diversidade e o respeito aos direitos humanos e trabalhistas.

• ODS 10 – Redução das desigualdades: ações que empoderam e promovem a inclusão social e econômica de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou condição econômica.

• ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: implementação de práticas de gestão ambiental que visam a redução do consumo de recursos naturais e a geração de resíduos; desenvolvimento de projetos – como o Programa Ecos de Sustentabilidade -, que sensibilizam colaboradores e as comunidades para a importância do consumo consciente.

“A adesão do Senac ao Pacto Global da ONU reforça nosso compromisso com uma educação transformadora e com a atitude sustentável, que é um dos nossos valores institucionais. Queremos formar profissionais que contribuam para um futuro melhor, mais justo e menos desigual. Ao integrarmos essa rede, fortalecemos esses princípios e somamos forças com organizações de todo o mundo que adotam práticas de governança éticas e socioambientalmente responsáveis.” ressalta José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.

Lançado em 2000, o Pacto Global orienta e apoia a comunidade empresarial global no avanço das metas e valores da ONU. Com mais de 21 mil participantes, incluindo 18 mil empresas e 3.800 organizações não empresariais, a iniciativa abrange 162 países. É a maior ação de sustentabilidade corporativa do mundo. Ao aderir ao Pacto Global, as empresas se comprometem a reportar anualmente seu progresso em relação aos Dez Princípios, promovendo a transparência e incentivando a evolução constante das práticas internas de sustentabilidade.

No Brasil, o Pacto Global da ONU foi criado em 2003, e hoje é a segunda maior rede local do mundo, com mais de 1.900 participantes. Os mais de 50 projetos conduzidos no país abrangem, principalmente, os temas: Água e Saneamento, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e Comunicação. Para mais informações, siga @pactoglobalonubr nas mídias sociais ou visite o website www.pactoglobal.org.br.