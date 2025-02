Senac contribui para o fortalecimento do setor de serviços

O setor de serviços encerrou o ano de 2024 com um crescimento acumulado de 3,1%, marcando o quarto ano consecutivo de expansão, segundo dados divulgados pelo IBGE. Este desempenho positivo, o maior da série histórica iniciada em 2012, evidencia a força do setor como motor da economia brasileira. Os destaques ficaram com os serviços de informação e comunicação (6,2%); e profissionais, administrativos e complementares (6,2%). No primeiro ramo, destacaram-se telecomunicações e serviços de TI. O comércio varejista também surpreendeu, fechando 2024 com um crescimento de 4,7%; o melhor desempenho anual desde 2012.

Os números positivos do setor de serviços é reflexo de uma série de fatores. Envolve, inclusive, a formação de mão de obra qualificada, cada vez mais indispensável para o sucesso dos empreendimentos. Por trás destes resultados, está também a maior instituição de educação profissional do país, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que a cada ano amplia a oferta de cursos livres, técnicos, de Graduação, Pós-Graduação e EaD no setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A instituição tem grande impacto na vida de milhões de brasileiros graças ao ensino profissional que oferece e à sua política de inclusão social. O Programa Senac de Gratuidade (PSG), por exemplo, oferece oportunidades de qualificação para pessoas de baixa renda.

A atuação do Senac tem resultado em prêmios e certificações nacionais e internacionais. E também em parcerias com gigantes tecnológicas, como Huawei, Oracle, Cisco e Microsoft, que possibilitam o acesso a plataformas, treinamentos e ferramentas de última geração a alunos e docentes.

Neste início de 2025, o Senac Departamento Nacional também recebeu a certificação “Great People Mental Health”, concedida pela consultoria internacional Great Place to Work. A certificação reconhece o esforço do Senac para criar um ambiente de trabalho saudável, seguro e acolhedor, que garanta o bem-estar psicológico e a saúde mental de seus colaboradores, o que inclui seus milhares de funcionários, professores e alunos espalhados por todo o país.

O Senac, com sua expertise em educação profissional, contribui para o progresso das empresas do setor de serviços – e de seus funcionários -, formando profissionais qualificados e preparados para os desafios do mercado de trabalho.

