Semil abre inscrições para mais de 160 vagas de estágio

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) abriu, nesta quarta-feira (13/03), as inscrições para mais de 160 vagas de estágio em diversos municípios paulistas. A seleção ocorre em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas estão disponíveis para estudantes do ensino médio, técnico e de mais de 20 cursos do ensino superior.

A jornada de trabalho dos estagiários varia de 20 horas semanais para alunos do ensino médio, 20 a 30 horas para o nível técnico, e 30 horas semanais para estudantes do ensino superior. Os estagiários receberão bolsas que variam de R$475,05 a R$937,59, além de benefícios como vale-transporte e auxílio refeição.

Interessados devem se inscrever no site do CIEE e realizar uma prova online, gratuitamente. O período de inscrição vai até às 12h do dia 01/04. Para participar do processo seletivo é necessário manter frequência efetiva na instituição de ensino e estar em dia com as obrigações eleitorais.

A oferta de vagas abrange mais de 20 cidades em todo o estado de São Paulo.

Na avaliação do secretário-executivo da Semil, Anderson Oliveira, o processo seletivo representa uma importante estratégia para formação de novos profissionais, renovação de conhecimentos, contribuição para políticas públicas, ampliação da presença institucional e promoção da igualdade de oportunidades no Estado de São Paulo.

“Ao envolver jovens estudantes em estágios relacionados a políticas públicas ambientais, de infraestrutura e logística, a Semil fortalece o compromisso do governo Tarcísio de Freitas com essas áreas. Os estagiários podem contribuir com ideias e projetos que vão promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população paulista”, finaliza.

O edital completo está disponível neste link