Semana dos genéricos da COOP mantém preços sem reajuste anual

A próxima edição da Semana dos Genéricos, promovida pela rede de drogarias Coop, trará uma oportunidade ainda mais vantajosa para cooperados e clientes que utilizam medicamentos de uso contínuo.

Entre os dias 1 e 7 de abril, será possível adquirir medicamentos genéricos para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, depressão e asma, ainda com os preços antigos, antes do reajuste anual determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que entra em vigor no dia 1º de abril.

Realizada desde o ano passado, a Semana dos Genéricos ocorre sempre na primeira semana de cada mês e envolve todas as drogarias Coop, que hoje somam 69 unidades, localizadas no ABC, São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, Tatuí e Piracicaba.

Além de preços competitivos, a Coop oferece condições especiais de pagamento, um amplo mix de medicamentos, anticoncepcionais e dermocosméticos, além de uma equipe de farmacêuticos treinada para garantir um atendimento de qualidade.