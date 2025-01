ANS divulga Circular que incentiva empresas de saúde a focar em diversidade

No atual cenário regulatório, as operadoras de saúde enfrentam um desafio crucial: adaptar-se às novas exigências de diversidade e inclusão estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A recente Circular da ANS destaca a necessidade de práticas robustas que promovam a equidade de gênero, raça, e a inclusão de pessoas com deficiência, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde a ODS 18, uma iniciativa proposta pelo Brasil, coloca a igualdade étnico-racial no centro das estratégias de desenvolvimento sustentável.

Para as empresas de saúde, seguir a Circular não só assegura conformidade regulatória, mas também alinha suas operações com um compromisso mais amplo de justiça social. Ao adotar políticas inclusivas, as operadoras criam um ambiente de trabalho mais justo, que valoriza a diversidade e promove a equidade étnico-racial. Isso é vital para a construção de um setor de saúde mais equitativo e socialmente responsável. “Estamos em um momento decisivo para o setor de saúde, onde a conformidade com as novas diretrizes não é apenas uma obrigação legal, mas uma oportunidade de liderar pelo exemplo”, afirma Haroldo Nascimento, Chief Business Officer da Diaspora.Black.

A Diaspora.Black, uma startup dedicada à promoção da diversidade e inclusão, oferece serviços que auxiliam as empresas de saúde a se alinharem com essas novas exigências. Com um diagnóstico abrangente das práticas internas, a empresa fornece treinamentos e palestras que garantem o selo ESG, essencial para a conformidade com as diretrizes da ANS.

“Nosso objetivo é capacitar as operadoras de saúde a não apenas cumprir as novas regulamentações, mas também a se tornarem líderes em diversidade e inclusão”, explica Haroldo Nascimento, CBO da Diaspora.Black. “Acreditamos que um ambiente de trabalho inclusivo é fundamental para o sucesso sustentável das organizações”, finaliza.

A startup realiza uma análise completa que examina dez pilares fundamentais: cultura organizacional, políticas, recrutamento e seleção, desenvolvimento de carreira, métricas, ambiente de trabalho, medidas contra preconceito, comunicação interna, liderança e compromisso, e formação e sensibilização. “Oferecemos uma avaliação abrangente que permite às organizações identificar suas necessidades específicas em termos de diversidade. Tudo começa com um questionário gratuito e, depois, marcamos uma conversa de 30 minutos com todo o resultado da empresa sobre como ela está no mercado de diversidade”, comenta Haroldo Nascimento, Chief Business Officer na Diaspora.Black.