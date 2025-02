Semana do Cinema: Ingressos a partir de R$10 no Cinépolis do São Bernardo Plaza Shopping

A Semana do Cinema chega ao Cinépolis do São Bernardo Plaza Shopping e traz ingressos com valores especiais. De 6 a 12 de fevereiro, os clientes podem aproveitar a promoção com ingressos a preços promocionais e combos exclusivos. É uma ótima oportunidade para assistir aos filmes que estão indicados ao Oscar como “Ainda estou aqui”, “Conclave” e “Emilia Pérez” com condições especiais.

Durante a Semana do Cinema 2025, os clientes podem aproveitar as seguintes condições:

Ingressos por R$ 10,00 para sessões nas Salas Tradicionais, MacroXE e 4D;

Além disso, os clientes podem aproveitar um combo promocional, que inclui pipoca média e refrigerante de 700ml por apenas R$ 29,00.

A campanha na Cinépolis é válida para todas as sessões e horários, incluindo finais de semana, mas não se aplica a pré-estreias e exibições especiais. A programação será recheada de filmes nacionais e internacionais, com opções para agradar todos os gostos.

Para conferir os horários e adquirir ingressos, basta acessar o site oficial da Cinépolis ( www.cinepolis.com.br ) ou as plataformas de venda de ingressos parceiras.