Sem espaço na TV,ex-ator da Globo trabalha como vendedor em shopping

Betto Marque, que se destacou como o personagem Tonho na novela A Dona do Pedaço, um dos grandes sucessos da Globo em 2019, revelou a dura realidade enfrentada por muitos atores brasileiros ao compartilhar sua experiência atual nas redes sociais. Desde a sua última aparição nas telinhas, o ator tem buscado novas formas de sustentar sua carreira e, recentemente, foi visto trabalhando como vendedor em um shopping no Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, onde conta com cerca de 40 mil seguidores, Betto tem utilizado a plataforma para mostrar não apenas seu cotidiano e o estado físico, mas também para fazer reflexões sobre sua vida pessoal e profissional. Em um de seus vídeos mais recentes, ele compartilhou que estava atuando como vendedor temporário durante a temporada natalina em uma loja do Shopping Rio Design Barra, um emprego que lhe permitirá complementar sua renda até o dia 21 de janeiro. Confira:

Os desafios da carreira artística no Brasil

O ator explicou aos seguidores as razões que o levaram a aceitar essa função, enfatizando que a carreira artística no Brasil pode ser extremamente desafiadora para aqueles que não possuem conexões familiares no meio. “A vida do ator brasileiro que não tem patrocínio ou parentes famosos é assim: a gente tem que ralar muito”, afirmou Betto, destacando que sua trajetória é marcada por lutas e superações.

Betto Marque também já participou de outras produções da televisão brasileira, incluindo Fala Sério, Mãe e O Outro Lado do Paraíso. Nascido e criado no bairro Realengo, no Rio de Janeiro, ele reflete sobre sua passagem pela novela A Dona do Pedaço, ressaltando que essa experiência foi uma lição importante em sua vida. “Desde menino, no subúrbio, a gente era ensinado isso: ‘Se você está rindo demais, prepara que o choro vai vir’. Essa novela veio para me ensinar que, às vezes, a felicidade demora a chegar, mas quando ela vem é bom demais”, comentou em uma entrevista anterior ao Gshow.

Futuro na atuação

A equipe de reportagem tentou contato com Betto para obter mais informações sobre sua situação atual e futuros projetos na atuação, mas até o momento não obteve resposta.