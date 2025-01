Débora Bloch revela visual de Odete Roitman para o remake de “Vale Tudo”

A atriz Débora Bloch apresentou recentemente sua nova aparência para interpretar a icônica Odete Roitman na nova versão da novela “Vale Tudo”, que está programada para estrear em março. A transformação foi compartilhada por ela em suas redes sociais na última sexta-feira, 24 de janeiro, e conta com um cabelo loiro e um corte modernizado.

Construção do novo visual

“Ela está chegando”, afirmou Débora ao mostrar o visual, que foi cuidadosamente pensado pela equipe de caracterização. De acordo com Rosemary Paiva, uma das profissionais responsáveis pela criação do personagem, a escolha do tom loiro visa reforçar a imagem de frieza e crueldade que Odete representa. “Essa construção é muito orgânica e, às vezes, nos surpreende”, destacou Paiva.

Confira:

O novo corte de cabelo foi realizado pelo cabeleireiro Vini Kilesse no sábado, 18 de janeiro, enquanto a coloração ficou sob a responsabilidade de Amadeu Marins. Essa atualização estética busca modernizar a vilã sem perder a essência que a tornou memorável.

Releitura contemporânea da vilã

A personagem Odete Roitman foi originalmente interpretada por Beatriz Segall na primeira versão de “Vale Tudo“, exibida em 1988. Naquela época, a vilã exibia um visual com cabelos mais curtos, contrastando com a escolha mais longa e loira de Bloch na atual adaptação.

A nova produção de “Vale Tudo” tem roteiro assinado por Manuela Dias, com a colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques. Baseada na obra clássica de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a novela promete uma releitura contemporânea do enredo original.