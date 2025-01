Paulo Vieira consolida e é um dos nomes mais disputados na Globo

Paulo Vieira tem se consolidado como uma das grandes apostas da Rede Globo, conquistando o público e o mercado publicitário com seu carisma e talento. O humorista recusou convites para participar do remake de Vale Tudo e da sequência de Êta Mundo Bom!, intitulada Êta Mundo Melhor!, devido a compromissos já assumidos com projetos de grande destaque.

Entre esses projetos, está a aguardada quarta temporada de Avisa Lá que Eu Vou, cujas cotas publicitárias foram vendidas rapidamente, refletindo seu apelo comercial. Além disso, Paulo protagonizará uma série original no Globoplay, intitulada Pablo e Luisão, que explorará a história de seu pai, aproximando o público de sua trajetória pessoal.

Novo contrato e programa de auditório

A permanência de Vieira na Globo está garantida com a renovação de seu contrato por mais dois anos, formalizada pelo diretor Amauri Soares, que enxerga no humorista um dos pilares do entretenimento da emissora. Um novo programa de auditório também está sendo desenvolvido para o comediante, com previsão de estreia no próximo ano, reforçando a aposta da Globo em seu talento e carisma.

Com tantos projetos em andamento, Paulo Vieira segue como um dos nomes mais promissores da emissora, apontando para um futuro repleto de sucessos e conquistas.