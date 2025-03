‘Sem Condições Futebol Circo’ mistura circo e futebol em espetáculo dinâmico

“Sem Condições Futebol Circo” é um espetáculo circense recheado de brincadeiras e habilidades. Aqui, o futebol é a bola da vez, e os divertidos personagens criados pelo Circo Piorô entram em campo com o objetivo de colocar o riso no gol. Em cena, quatro palhaços uniformizados convidam o público para se divertir com esse encontro do circo com o esporte.

Espetáculo vibrante e interventivo

“Sem Condições Futebol Circo” é um espetáculo interventivo, vibrante e dinâmico, que reafirma a linguagem e estética do grupo Circo Piorô. Esta obra levou o coletivo a explorar as diversas formas de interação entre a plateia e os artistas, buscando criar momentos de brincadeira e reflexão. Ao ocuparem a rua e ao levantarem sua instalação cênica, as figuras em cena que almejam a celebração do gol, contam piadas também com as pernas, mesclam o circo e o futebol em meio a números circenses de acrobacias e malabarismo com bolas de diversos tamanhos. Neste espetáculo o público é mais do que espectador: é parte integrante!

Sobre o Coletivo Circo Piorô

O grupo Circo Piorô é uma parceria cênica que surgiu na Zona Leste da cidade de São Paulo em 2018. Formado por Matheus Barreto, Jhuann Scharrye, Carolina Esteves e Isabela Picolotte, o coletivo tem como fio condutor para suas pesquisas as pautas e discussões sociais que atravessam nosso cotidiano, através de investigações sobre a lógica e ilógica da Palhaçaria Periférica. Utilizando de virtuoses como a palhaçaria, o malabarismo, o equilibrismo e a acrobacia, apresentam espetáculos e intervenções circenses Brasil afora. Hoje o grupo Circo Piorô tem três espetáculos em seu repertório: “Podia ser pior”, “Sem Condições Futebol Circo” e “Banda do Circo Piorô”.

Ficha Técnica

Elenco: Carolina Esteves, Isabela Picolotte, Jhuann Scharrye e Matheus Barreto

Serviço