Agenda Viva SP: Aniversário do Museu Catavento, show de rock e concerto da Osesp

É noite de festa no Museu Catavento: há 16 anos trazendo diversão e conhecimento sobre ciências para as crianças, o espaço celebra essa história com uma programação especial noturna, intitulada “Uma Noite no Museu”. Esse é apenas um dos destaques da semana de 22 e 28 de março na agenda cultural dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP. A programação inclui, também, uma peça de música erudita inédita apresentada pela Osesp e show de rock em tributo à banda canadense Rush. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP (Link), plataforma colaborativa do Governo de SP.

Na capital, o Museu Catavento celebra o seu aniversário no dia 28, com atividades como “efeito luminol”, “hora do raio” e “caça ao tesouro”. Para os fãs de música, o MIS promove o show da banda Stage Left, em tributo ao grupo canadense Rush, e a Sala São Paulo recebe a estreia de “Kurupira – O guardião da natureza”, trabalho inédito do compositor argentino Esteban Benzecry. A programação inclui também ensaio aberto de nova peça de Marcos Damigo e os últimos dias da mostra Cine São Pedro Brasil-Alemanha, com exibição com orquestra ao vivo de títulos como os clássicos “Nosferatu” (1922), de Murnau, e “Ganga Bruta” (1933), de Humberto Mauro.

No interior, o Dia do Circo, comemorado em 27 de março, é celebrado no Museu Casa de Portinari, em Brodowski, com a instalação de um picadeiro e oficinas de mágica. E o Conservatório de Tatuí dá início à temporada 2025 com as primeiras apresentações da Banda Sinfônica, da Big Band e da Camerata de Violões.

Confira a programação completa:

16 anos do Museu Catavento com atividades noturnas

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo.

Quando? Dia 28 de março. Sexta-feira, 19h.

Para celebrar os seus 16 anos, o Museu Catavento promove o especial “Uma Noite no Museu”. Na ocasião, serão promovidas atividades noturnas nas seções Vida (efeito luminol) e Engenho (hora do raio). Os visitantes poderão escolher ainda entre uma Caça ao Tesouro ou atividade de observação do céu.

R$ 22,50 (meia) e R$ 45 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Tributo à banda Rush leva rock e orquestra ao MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jd. Europa, São Paulo.

Quando? Dia 22 de março. Sábado, 19h.

Neste sábado, a Stage Left, banda tributo ao Rush, volta ao palco de seu primeiro show após mais de uma década em atividade. Para a ocasião especial, o grupo se apresenta com orquestra, recriando a atmosfera única da turnê “Clockwork Angels”, que marcou o último álbum de estúdio da banda canadense.

R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações .

Concerto com peça inédita da Osesp e solo de Villa-Lobos no piano

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dias 27 e 29 de março. Quinta-feira, 20h. Sábado, 16h30.

A pianista Sonia Rubinsky lidera a missão de gravar todos os concertos para piano do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Nesta semana, ela apresenta “Concerto nº 5”, obra que fez a sua estreia na Filarmônica de Londres em 1955. A apresentação conta ainda com a estreia mundial de “Kurupira – O guardião da natureza”, encomenda da Osesp ao compositor argentino Esteban Benzecry. A orquestra apresenta a peça inédita sob regência de Roberto Minczuk.

R$ 42 (meia) a R$ 295 (inteira).

Classificação: 10 anos.

Mais informações .



Novo espetáculo de Marcos Damigo tem ensaio aberto

Onde? SP Escola de Teatro. Praça Franklin Roosevelt, 210 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dias 22 de março e 12 de abril. Sábados, às 18h.

Com estreia prevista para abril no Teatro FAAP, o espetáculo “Entre Irmãos” ganha ensaios abertos na SP Escola de Teatro. O espetáculo marca os 30 anos de carreira nos palcos tanto do diretor Marcos Damigo quanto dos atores Fernando Pavão e Otávio Martins. Além da oportunidade de presenciar um pouco do processo criativo da peça, o ensaio aberto conta com conversa com diretor e elenco ao final.

Entrada Gratuita.

Classificação: 14 anos.

Mais informações .

Encontro de comunicadores sobre futebol de várzea

Onde? Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo.

Quando? Dia 22 de março. Sábado, 10h.

Neste sábado, o Museu do Futebol promove o evento “Do blog às redes sociais: a evolução digital na várzea”, focado em comunicadores e criadores de conteúdo que atuam ou desejam atuar cobrindo o futebol de várzea. A atividade abre com duas partidas de jogos de X1, que consistem em partidas de futebol entre dois jogadores, um contra o outro. Em seguida, acontece um bate-papo com nomes da cena do futebol de várzea, além dos curadores da exposição “Vozes da Várzea”, Diego Viñas e Alberto Luiz dos Santos.

Dia do Circo com picadeiro e oficina de mágica em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Quando? De 27 a 30 de março. Picadeiro: Quinta a domingo, das 10h às 17h. Oficina de Mágica: Quinta, das 10h às 16h.

O Museu Casa de Portinari apresenta programação especial do Dia do Circo, celebrado em 27 de março. Na ocasião, será montado um picadeiro, onde os visitantes podem explorar as suas habilidades com modalidades do mundo circense, como mágica, palhaçaria, equilibrismo e malabarismo. No mesmo dia, acontece também oficina de mágica.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Picadeiro e Oficina de Mágica .

Oficina de maquiagem artística na Fábrica de Cultura Itaim Paulista

Onde? Fábrica de Cultura Itaim Paulista. R. Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista, São Paulo.

Quando? De 26 de março a 11 de abril. Quartas e sextas, às 14h.

Interessados em desenvolver uma nova habilidade para o mercado de trabalho nas áreas de cultura e economia criativa podem se inscrever na trilha de curta duração sobre maquiagem artística. Com aulas na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, o curso ensina técnicas como luz e sombra e efeitos de envelhecimento, além da aplicação de materiais específicos, como próteses de látex, postiços e colagens.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Conservatório de Tatuí realiza primeiros concertos de 2025

Onde? Conservatório de Tatuí – Teatro Procópio Ferreira e Auditório. Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí.

Quando? Dias 26 e 27 de março. Banda Sinfônica: Quarta-feira, às 20h. Camerata de Violões: Quinta-feira, 19h. Big Band: Quinta-feira, 20h.

A temporada de 2025 do Conservatório de Tatuí começou a todo vapor com concertos dos seus principais grupos artísticos. Nesta semana, apresentam-se a Banda Sinfônica, a Big Band e a Camerata de Violões, as três abrindo a temporada de seus respectivos corpos artísticos.



Transformando gravetos em brinquedos em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 22 de março. Sábado, às 11h.

Inspirada no livro “A Turma da Floresta: Uma Brincadeira Puxa Outra”, de Ana Lúcia Machado, a pesquisadora de pigmentos naturais e fotógrafa de aves Ana Terra ministra a oficina “Infinitudes de um Graveto”. A atividade explora as diversas possibilidades que um simples graveto, alinhado com a criatividade das crianças, pode ser usado para se transformar em brinquedos ou enfeites.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

Últimos dias: Cine São Pedro Brasil-Alemanha

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dias 20 a 23 de março. Quinta e sexta, 20h. Sábado, 17h e 20h. Domingo, 17h.

Este final de semana é a última chance de conferir a Mostra Cine São Pedro Brasil-Alemanha. Com exibição de filmes dos dois países e acompanhamento musical ao vivo da Orquestra do Theatro São Pedro, a Mostra exibe os seguintes títulos: “Nosferatu” (1921), de F.W. Murnau, na quinta; “Ganga Bruta” (1933), de Humberto Mauro, na sexta; “As Aventuras de Lotte Reiniger e Moustapha Alassane” (2018), de Elizabeth Beech e Carla Patullo, e “O Tempo e o Vento” (2013), de Jayme Monjardim, no sábado; e “As Aventuras do Príncipe Achmed” (1926), de Lotte Reiniger, no domingo.