Sem Censura, da TV Brasil, conquista Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2024

O programa Sem Censura, da TV Brasil, ganhou o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2024 na categoria Melhor Programa de Entrevistas. A atração apresentada por Cissa Guimarães é exibida pela emissora pública de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 16h às 18h. A produção tem edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário.

O prêmio promovido pelo portal NaTelinha, parceiro do UOL, completa 15 anos em 2024. Com votação aberta ao público no site entre os dias 23 de outubro e 17 de novembro, a disputa recebeu mais de 26 milhões de votos. Ao todo são 24 prêmios, sendo 21 categorias definidas pela escolha popular e três indicadas pela crítica especializada.

Clássico da televisão brasileira, o Sem Censura reestreou na programação da TV Brasil em fevereiro deste ano. Agora sob o comando de Cissa Guimarães, a atração retomou o formato consagrado de entrevistas relevantes com a participação de debatedores e agregou elementos com novos quadros e performances musicais no palco da produção.

Até agora, em nove meses no ar, a nova temporada recebeu mais de 700 convidados na roda de conversa. Esta semana, o Sem Censura chega à marca de 195 episódios e 390 horas de conteúdo inédito na grade do canal público.

Entusiasmada com o resultado, a apresentadora comemora: “Ganhar esse prêmio como melhor programa de entrevistas é de grande importância para o Sem Censura, um programa icônico. Esse voto popular é um reconhecimento de toda a equipe que trabalha no cotidiano para trazer o melhor para nosso público. Estou bastante feliz, porque é o resultado de muito esforço. Fazemos cada edição com muita vontade e alegria.”

O Diretor-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, acrescenta que o prêmio confirma o acerto na estratégia de aumentar a relevância da programação da TV pública, “com aderência aos temas debatidos pela sociedade”. “Retomamos em grande estilo um programa icônico da TV brasileira, com novo cenário, um formato aliado às redes sociais e com o carisma e o brilho da Cissa Guimarães.”

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985. Atualmente, além da janela na tevê, com horário alternativo às 23h30, as entrevistas podem ser acompanhadas à tarde, às 16h, com exibição simultânea no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições diárias ainda ficam disponíveis em formato podcast no Spotify.

Relevância nas redes sociais

A Diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, afirma que esse resultado representa a valorização do esforço dos profissionais envolvidos. “O Sem Censura receber o prêmio de melhor programa de entrevistas na sua retomada, neste primeiro ano, é um reconhecimento muito merecido. Valoriza o trabalho de toda a equipe que se dedicou enormemente e vem conseguindo não só recompor a audiência do programa, mas sobretudo, a relevância do debate público nas redes sociais.”

Com direção-geral de Bruno Barros, que também já esteve na apresentação do Sem Censura em outras temporadas, o programa resgata a vocação de ser um espaço de divulgação da produção cultural brasileira e referência para novos artistas.

“Desde a idealização desse projeto, nossa intenção sempre foi revisitar as origens de um formato icônico, enquanto o conectamos à atualidade. Hoje, temos o orgulho de ver nosso programa não apenas performando bem nas redes sociais, mas também incorporando um público mais jovem”, destaca.

Tradicional conteúdo produzido pela TV Brasil, o Sem Censura concorreu ao reconhecimento de Melhor Programa de Entrevistas no Prêmio Melhores do Ano NaTelinha com The Noite, do SBT; Lady Night, Conversa com Bial e Que História é Essa, Porchat?, da Rede Globo; e Roda Viva, da TV Cultura.

A interatividade está presente com a hashtag #semcensura. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

Serviço

Sem Censura – segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) – segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

Sem Censura – Spotify – https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

Sem Censura – YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

Sem Censura – TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br