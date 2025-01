Selton Mello celebra estreia em Hollywood: “O Brasil tá on”

O renomado ator brasileiro Selton Mello foi oficialmente anunciado como parte do elenco do mais recente longa-metragem da popular franquia Anaconda. Ao lado de figuras consagradas de Hollywood, como Paul Rudd e Jack Black, Mello expressou sua empolgação nas redes sociais.

Reflexões sobre uma nova fase

Em uma postagem no Instagram, o ator, conhecido por seus papéis em Ainda Estou Aqui e O Auto da Compadecida 2, compartilhou sua alegria por fazer parte deste projeto cinematográfico internacional. Ele destacou a singularidade da experiência de atuar em uma língua diferente e em um continente diverso, refletindo sobre as novas oportunidades que surgem neste desafio profissional.

“Nova fase do game, sendo feliz e me divertindo fazendo o que amo, filmando em outra língua, em outro continente, tudo diferente, porém parecido”, escreveu Mello, evidenciando seu entusiasmo pelo trabalho que está por vir.

Confira:

Reinvenção e novos caminhos

Além de celebrar a parceria com colegas de grande renome, o ator enfatizou a importância de se reinventar artisticamente. “Novos colegas extraordinários, Jack Black e Paul Rudd. Novas formas de me expressar, novos caminhos, mudanças de rotas. Sigo atrás de coisas que me tirem certezas, expandindo para outros lugares e por dentro. Expandindo sobretudo por dentro”, completou.

Com essa nova empreitada, Selton Mello continua a consolidar sua carreira internacional, ao mesmo tempo em que explora novas fronteiras criativas no cinema.