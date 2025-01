Selminho DJ e MC Durrony apostam na mistura de ritmos em nova faixa

A combinação entre o talento de Selminho DJ e a energia de MC Durrony resulta em uma química única que pode ser conferida em cada música que lançam juntos. A dupla, que já conquistou o público com seus hits irreverentes, está de volta com mais uma canção que promete fazer sucesso. Em “Me Diz O Que Tô Sentindo Não Tá Dando Pra Entender“, eles unem o melhor do funk, com a tradição do tamborzão brasileiro e um toque exótico da música árabe, resultando em um som vibrante e contagiante.

Confira:

Com uma sonoridade moderna, e um enredo que se conecta com o público, “Me Diz O Que Tô Sentindo Não Tá Dando Pra Entender”, chega nesta sexta-feira (31), via Warner Music Brasil, a todos os tocadores digitais, abordando uma confusa saga sentimental de um cara que sai com várias mulheres, mas vive preso nas memórias de um antigo amor. Com isso, ele não sabe se sente saudade, arrependimento ou teimosia, mas tem vontade de reviver momentos passados, num remember entre quatro paredes.

Sobre a música, Selminho disse: “A gente quis brincar com aquela sensação de não saber bem o que está sentindo, sabe? Aquele momento em que a gente se pega pensando em um amor antigo e não consegue definir o sentimento que sente. É uma história que todo mundo já viveu e a gente quis colocar isso em forma de música”.

“A ideia era fazer um hit intenso e divertido, com uma mistura de elementos sonoros que resultou num trabalho incrível”, complementa Durrony.

Selminho DJ e MC Durrony são nomes que ecoam forte no cenário do funk brasileiro. Selminho é o mestre das batidas inovadoras e arranjos criativos. Sua habilidade em mesclar elementos tradicionais do funk, com sonoridades mais contemporâneas, resulta em um som diferenciado. Já Durrony, com sua voz marcante e flow impecável, é responsável por colocar para fora toda a energia e a irreverência das letras, abordando temas cotidianos e do universo jovem, que geram conexão instantânea com seu público.