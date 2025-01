“Kevin O Chris lança ‘Só Com Você’

Kevin O Chris começou 2025 imerso no funk carioca raiz. Depois de regravar o sucesso “Dessa Vez”, de MC Sabrina, ele lança um novo single no estilo tamborzão. “Só Com Você” estreia, em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira (31), pelo seu selo autoral KOC.

Em “Só Com Você”, Kevin faz um funk envolvente narrando um encontro bem sensual. Como ele canta no refrão: “esse tesão constante é só com você”. “Tô ansioso para botar essa na pista. Essa música é bem dançante, tenho certeza que o público vai se amarrar”, comenta o funkeiro.

A música estreia pelo selo KOC, criado por Kevin para dar oportunidade a novos artistas da cena do funk e do rap. Nele, o artista pretende explorar mais o seu lado produtor, permitindo testar novas ideias com liberdade. O selo já acumula mais de 7 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Com apenas 26 anos, Kevin O Chris acumula parcerias com nomes como Drake (em “Ela É do Tipo”), o rapper francês Gims (no remix de “Faz um Vuk Vuk”), KAROL G, Maluma e Dennis (“Tá OK”), Anitta (“Que Rabão”) e Post Malone, com quem dividiu o palco do Lollapalooza em 2019 e cantou para mais de 100 mil pessoas. Cardi B também já publicou alguns stories escutando o brasileiro. Ele também foi o primeiro funkeiro a bater um bilhão de streamings no Spotify, em 2020, e atualmente acumula mais de cinco bilhões de plays nas plataformas digitais.