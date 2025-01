Kevin O Chris regrava sucesso de MC Sabrina

Kevin O Chris decidiu começar o ano de 2025 homenageando o funk. O artista, que é um dos brasileiros mais escutados no Spotify atualmente, vai lançar, nesta sexta-feira (17), a releitura do sucesso “Dessa Vez”, de MC Sabrina.

Em 2024, Kevin O Chris participou pela primeira vez do Rock in Rio. Além de passear pelos seus sucessos, o funkeiro ainda fez uma homenagem ao gênero que carrega, cantando alguns hits que marcaram gerações. Kevin foi atração principal do palco Espaço Favela e também subiu no palco Sunset para integrar o show “Para Sempre Funk” ao lado de outros artistas do segmento.

Agora, o artista abre os trabalhos de 2025 regravando o sucesso de MC Sabrina, lançado pela Furacão 2000, com sonoridades do funk atual. “Eu me amarro em cantar essas paradas antigas. O funk tem história e a gente não pode esquecer, saca? Teve uma galera antes da gente, umas minas brabas, que abriram as portas pra gente viver o que a gente tá vivendo hoje. Adoro esse momento do meu show e quis gravar para eternizar”.

Com apenas 26 anos, Kevin O Chris é um dos maiores representantes do funk no Brasil e no mundo. Sua trajetória se cruza com a história de internacionalização do gênero, pois o artista possui parcerias com nomes como Drake (em “Ela É do Tipo”), o rapper francês Gims (no remix de “Faz um Vuk Vuk”), KAROL G, Maluma e Dennis (“Tá OK”), Anitta (“Que Rabão”) e Post Malone, com quem dividiu o palco do Lollapalooza em 2019 e cantou para mais de 100 mil pessoas. Cardi B também já publicou alguns stories escutando o brasileiro. Com isso, ele foi o primeiro funkeiro a bater um bilhão de streamings no Spotify, em 2020, e atualmente acumula mais de cinco bilhões de plays nas plataformas digitais.