SEI: em 10 dias, SP leva transformação digital a 66 municípios de 13 regiões diferentes

Em menos de duas semanas, equipes da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) assinaram acordos com 66 novos municípios que aderiram ao SEI Cidades SP.GOV.BR, plataforma de gestão eletrônica de documentos e processos operada desde o ano passado pelo Governo de SP. O impulso se deu após evento de lançamento do programa, na SGGD, na quarta-feira (28/2).

Gerida pela SGGD no Estado de SP, o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) foi desenvolvido pelo TRF-4 e faz parte da Estratégia de Governo Digital do Estado, que norteia as ações de consolidação da transformação digital através do SP.GOV.BR. Nela, segundo o decreto 67.799/23, estão previstos sete princípios: disponibilidade, universalidade, automação, desburocratização, interoperabilidade, privacidade e segurança da informação e integridade.

“O SEI Cidades SP.GOV.BR é o maior projeto de integração tecnológica do país. Vai possibilitar, por exemplo, que os municípios possam enviar documentos para outras cidades, para o governador do Estado e até para a Presidência da República”, disse o subsecretário de Governo Digital, Thiago Waltz, da SGGD.

Nesta e nas próximas semanas, equipes comandadas pela líder do squad SEI Cidades, Letícia Bacalhau, estão rodando o Estado. Entre segunda (11) e sexta (15), estarão no Congresso de Municípios, que será realizado em São José dos Campos.

Juntas, as populações dos 66 municípios que aderiram ao SEI Cidades somam 5,7 milhões de habitantes. São cidades que pertencem a 13 diferentes regiões administrativas do Estado.

Saiba mais sobre o SEI

O SEI Cidades SP.GOV.BR utiliza o Sistema Eletrônico de Informações, plataforma já funcionando em 100% do Governo paulista: são 253,1 mil usuários habilitados, com o trâmite de cerca de 4,6 milhões de processos e documentos administrativos entre os 84 órgãos e autarquias estaduais.

Operado pela SGGD em parceria com a Prodesp, o SEI agiliza processos internos, reduz o uso de papel, otimiza o tempo e recursos, e ainda facilita o acesso dos cidadãos aos serviços governamentais de maneira mais ágil e descomplicada.

Com o SEI no Governo de SP, a economia de papel representou o equivalente a 43,6 mil pés de eucalipto. Pelo SEI Cidades, a adesão é gratuita. Saiba mais sobre o programa no site sei.cidades.sp.gov.br

Veja as cidades que já aderiram

Região Metropolitana de SP (19 cidades): Arujá, Cajamar, Carapicuíba, Embu das Artes, Guararema, Itapevi, Itaquaquecetuba, Juquitiba, Mairiporã, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santana de Parnaíba, Santo André, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra, e Vargem Grande Paulista.

Região Administrativa de Campinas (3): Americana, Rio Claro e Santo Antônio do Jardim.

Ribeirão Preto (2): Pradópolis e Sertãozinho.

Vale do Paraíba (20): Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Campos do Jordão, Cruzeiro, Cunha, Igaratá, Lagoinha, Lavrinhas, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Silveiras e Ubatuba.

Vale do Ribeira (8): Barra do Turvo, Cajati, Ilha Comprida, Itariri, Juquiá, Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, e Registro.

Araçatuba (3): Guaraçaí, Penápolis e Suzanápolis.

S. José do Rio Preto (5): Mirassol, Ouroeste, Rubinéia, Santa Clara d’Oeste e Três Fronteiras.

Outras regiões administrativas: Sorocaba, Cajobi (RA de Barretos), Chavantes (Marília), Fernando Prestes (Central), Itirapuã (Franca) e Guaimbê (Bauru).

Transformação digital

A Secretaria de Gestão e Governo Digital é o órgão central do Governo de SP que desenvolve soluções e práticas para tornar cada vez mais ágeis, digitais e transparentes a prestação dos serviços públicos. Seu principal objetivo é simplificar a vida do cidadão e dos servidores públicos e desburocratizar o Governo do Estado de São Paulo.

A pasta foi criada em 2023 com três pilares transversais: elaborar as regras centrais do Governo estadual em Gestão Pública, Gestão de Pessoas e Transformação Digital. Internamente, a SGGD comanda ainda cinco órgãos públicos (Prodesp/Poupatempo, Detran, Iamspe, SPPrev e PrevCom) e administra o Patrimônio e o Arquivo Públicos do Estado de São Paulo.