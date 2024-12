Segundo trem da Linha 17-Ouro do Metrô chega ao Brasil de navio

O segundo trem da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo desembarcou no Porto de Santos na noite do último sábado (21), vindo por navio do Porto de Zhangjiagang, na região de Xangai, na China. A composição foi retirada da embarcação ao longo do domingo (22) e aguarda a liberação aduaneira para o início da operação logística de transporte até o Pátio Água Espraiada, na capital paulista, onde passará por montagem final e testes rigorosos para obtenção do certificado de segurança e licença para operação. A previsão é que o trem seja transportado por carretas antes do dia 31 de dezembro.

Fabricado pela BYD, este trem faz parte de um lote de 14 composições que vão circular na nova Linha 17-Ouro. As demais unidades estão em produção na China e chegarão ao Brasil ao longo de 2025, conforme o cronograma estabelecido.

Características dos novos trens

Os trens da Linha 17-Ouro são projetados para operação totalmente automatizada (sistema UTO), utilizando tecnologia de Sistema de Controle de Monitoramento de Trens (TCMS) e sistema de sinalização CBTC, que garante intervalos menores entre trens, maior eficiência e segurança. Cada composição tem cinco carros, totalizando 60,8 metros de comprimento e capacidade para 616 passageiros.

Entre as principais características estão a passagem livre entre os carros, ar-condicionado, iluminação LED, janelas panorâmicas, áreas para pessoas com deficiência, mapas de linha dinâmicos e intercomunicadores para comunicação direta com o Centro de Controle Operacional (CCO). Esses trens também contam com câmeras de vigilância, sistemas de combate a incêndio e baterias de tração que permitem movimentação até a próxima estação em caso de falta de energia.

Avanço nas obras da Linha 17-Ouro

As obras da Linha 17-Ouro, retomadas em setembro de 2023, seguem em ritmo acelerado. Mais de mil trabalhadores estão envolvidos em atividades como o lançamento de vigas, ajustes e acabamentos das estações e instalação de sistemas.

Dutos, cabeamento elétrico e trilhos de captação de energia estão em instalação, enquanto equipamentos específicos, como portas de plataforma e subestações, estão sendo fabricados na China, Alemanha, Hungria e Espanha.

Com previsão de conclusão da obra bruta até o final de 2025, a Linha 17-Ouro deve ser inaugurada em 2026, ligando o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos e beneficiando 100 mil passageiros por dia, ampliando a integração e modernidade do transporte público paulistano.