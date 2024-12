Metrô terá operação ininterrupta no Réveillon

O Metrô vai funcionar ininterruptamente de terça-feira (31) para quarta-feira (1º), sendo a melhor opção de transporte público para quem pretende curtir a festa do Réveillon na avenida Paulista.

Para facilitar o transporte dos passageiros até o local da festa, o funcionamento das estações nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata será ininterrupto na virada do ano.

As estações Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde), Brigadeiro e Trianon-Masp (Linha 2-Verde), ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, enquanto a Consolação (Linha 2-Verde) – mais próxima ao palco do Réveillon na Paulista – será fechada às 16h do dia 31 e só voltará a funcionar às 6h do dia 1º. Os passageiros que habitualmente utilizam esta estação poderão utilizar os acessos da estação Paulista, da Linha 4-Amarela, para embarcar ou desembarcar.

As demais estações do Metrô nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros. Já no primeiro dia de 2025, as linhas do Metrô funcionarão normalmente, abrindo para embarque as 4h40.

O quadro de funcionários operativos e de agentes de segurança será reforçado nas estações mais próximas ao local do Réveillon na Paulista. A compra das viagens poderá ser feita nas bilheterias das estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, durante toda a madrugada. Já nas demais estações, a venda de passagens ocorrerá até as 2 horas. Mesmo assim, para evitar filas de última hora, o Metrô recomenda a compra antecipada das passagens, que também pode ser feita por meios digitais, via WhatsApp (3888-2200) ou aplicativo “TOP” (Android e iOS).

Caso presencie comportamentos inadequados nos trens e nas estações, o passageiro poderá utilizar os serviços de SMS (telefone 97333-2252) e Metrô Conecta para entrar em contato com o Metrô ou informar a algum funcionário. Vale lembrar que é proibido o consumo de bebida alcoólica nas estações e trens.

Todas as alterações programadas serão informadas por meio de mensagens sonoras nas estações e trens e nas redes sociais oficiais da Companhia. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô (0800 770 7722) atende diariamente, das 5h00 à meia-noite.