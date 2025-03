Segunda rodada da Liga Ribeirãopirense de Futebol agita o fim de semana com muitos gols

A segunda rodada da Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador movimentou Ribeirão Pires entre sexta-feira (14) e domingo (16). Os jogos foram disputados nos Centros Técnicos de Treinamento (CTT) Ouro Fino e Jardim Caçula, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.

O grande destaque foi a goleada do Inter sobre o Maristela por 6 a 1, com três gols do atacante Matheus Fernandes, que agora lidera a artilharia do campeonato. O resultado impulsionou a equipe na tabela do Grupo A, enquanto o Maristela segue sem pontuar na competição.

Além da vitória do Inter, a rodada contou com outros confrontos acirrados e partidas equilibradas. No Grupo A, o Águia de Ouro venceu o Brisão por 3 a 0 e manteve a liderança com seis pontos. O Boa Sorte também chegou à segunda vitória consecutiva ao derrotar a ACEA por 4 a 0, dividindo a ponta da tabela com o Águia.

No Grupo B, o Lagos venceu o Malorkas por 2 a 0 e segue como líder isolado com seis pontos. O Quarta Divisão superou o Beija Flor por 2 a 0 e ocupa a vice-liderança, enquanto o Jardim Luzo conquistou uma vitória apertada sobre o Leões por 1 a 0 e assumiu a terceira posição.

Já pelo Grupo C, o Alvorada levou a melhor sobre o Alvi Negro, vencendo por 3 a 1 e mantendo o índice de 100% de aproveitamento. O Santa Luzia bateu o Aliados por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança. O equilíbrio no grupo foi evidenciado pelo empate entre Barro Branco e Confiança em 1 a 1, deixando ambas as equipes na parte intermediária da tabela.

No Grupo D, o Vila Sueli bateu o Vasquinho por 2 a 1 e manteve a liderança com seis pontos. O Vila Suissa também se destacou ao vencer o Vila Gomes por 3 a 1, chegando aos três pontos na competição. O Planalto, por sua vez, conquistou uma vitória importante sobre o Soma por 2 a 0, embolando a classificação do grupo.

Liga RibeirãoPirense/Reprodução

Com o encerramento da segunda rodada, apenas três equipes seguem com 100% de aproveitamento: Águia de Ouro, Boa Sorte e Alvorada, todas com seis pontos. O equilíbrio do torneio promete disputas intensas nas próximas rodadas, com equipes buscando recuperação e outras tentando se manter no topo.

Com o torneio avançando, a expectativa é de que a rivalidade esportiva e a emoção dos jogos sigam crescendo, proporcionando bons espetáculos ao público que acompanha a Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador.

Confira os resultados:

Soma 0x2 Planalto

Vila Suissa 3×1 Vila Gomes

Vasquinho 1×2 Vila Sueli

Aliados 0x3 Santa Luzia

Águia de Ouro 3×0 Brisão

Lagos 2×0 Marlorkas

Leões 0x1 Jardim Luzo

Alvi Negro 1×3 Alvorada

Barro Branco 1×1 Confiança

Maristela 1×6 Inter

Beija Flor 0x2 Quarta Divisão

ACEA 0x4 Boa Sorte

Confira a classificação do campeonato:

Grupo A

1º Águia de Ouro (6 Pontos)

2º Boa Sorte (6 pts)

3º Inter (3 pts)

4º Brisão (1 pts)

5º ACEA (1 pt)

6º Maristela (0 pt)

Grupo B

1º Lagos (6 Pontos)

2º Quarta Divisão (4 pts)

3º Jardim Luzo (4 pts)

4º Beja Flor (3 pts)

5º Leões (0 pt)

6º Malorkas (0 pt)

Grupo C

1º Álvorada (6 Pontos)

2º Santa Luzia (3 pts)

3º Aliados (3 pts)

4º Barro Branco (2 pts)

5º Confiança (1 pt)

6º Alvi Negro (1 pt)

Grupo D

1º Vila Sueli (6 Pontos)

2º Vila Suissa (3 pts)

3º Vasquinho (3 pts)

4º Planalto (3 pts)

5º Soma (3 pts)

6º Vila Gomes (0 pt)