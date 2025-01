Segunda etapa do Rally Piocerá cruza divisa entre estados em dia de extremos

Segunda etapa concluída com sucesso! Pilotos e navegadores do 38º Rally Piocerá largaram na manhã desta quarta-feira (29) de Pedro II (PI) para um percurso de 261 km – com 154 km navegados – com destino à Sobral, no sertão cearense. A chegada aconteceu na Arena Aeroporto.

A prova passou por Domingos Mourão – município piauiense limítrofe com o Ceará, de onde cruzaram a fronteira com o estado vizinho em Carnaubal. O último trecho piauiense do Rally Piocerá foi marcado por terrenos pedregosos na região da Serra dos Matões, desafiando a habilidade dos off-roaders, entretanto, uma série de outro obstáculos tornaram a etapa tecnicamente difícil.

Ao entrarem em território cearense, além de enfrentarem mais trechos de serra, a chuva caiu e deixou várias passagens enlameadas. Para complicar um pouco mais, a reta final do trecho cronometrado teve médias altas de velocidade, deixando a navegação bem justa e complexa, e pedindo uma pilotagem mais arrojada.

“O dia foi bem desgastante para os competidores, com uma pilotagem e navegação extremamente técnicas. Posso dizer que foi um dos dias com maior dificuldade para os pilotos. As pedras predominaram, até mesmo nas subidas e descidas. O conjunto de suspensão foi colocado à prova”, detalhou o diretor técnico da categoria Moto Enduro, Edmilson Campos.

Pedra, chuva e velocidade alta

O piloto cearense Hélio Pessoa, que compete na categoria Quadriciclos, relatou os extremos vividos nesta quarta-feira. “Começamos com uma subida de serra sobre pedras, o que é muito difícil para o quadriciclo. Depois pegamos um trecho mais plano, mas com muita lama e poças d’água, cruzamos um rio e, para completar, setores com balaios bem complicados. Tinha que acreditar no hodômetro, fazer as manobras de curvas (cotovelos) e entrar aferido. Foi um dia que exigiu da navegação”, afirmou ele.

Quem contou relato parecido foi o piloto de UTV, Ronaldo Sobreira, de Valença (PI). “O segundo dia foi de muita pedra, desde a saída de Pedro II. O UTV é preparado para isso, mas o Piocerá exige demais da navegação também, por conta dos vários balaios”, comentou Sobreira.

E a dificuldade não só ensina, como também testa a habilidade dos aventureiros. “Já deu para diferenciar os competidores. Logo no início da prova pegamos uma subida e descida de serra, e depois tivemos médias de velocidade bem apertadas, e isso dificulta recuperar o tempo em caso de atrasos”, disse o piloto maranhense Taffarel Araújo, da categoria Moto Enduro.

“Hoje deu para sentir realmente o que é o Rally Piocerá. Por conta do terreno pedregoso e dos demais obstáculos da serra, tivemos que pisar um pouco mais no freio e poupar o carro. E a cereja do bolo foi essa chuva maravilhosa que caiu de tarde; e com as médias altas de velocidade, o terreno liso e com lama deu aquela dose extra de emoção. a dificuldade maior foi controlar o carro na trilha”, falou o piloto Fernando Costelinha, de Recife, que compete ao lado do navegador João Vicente Ribeiro Neto, na categoria Graduado.

Ao se aproximarem do fim da segunda etapa, os pilotos finalmente deixaram o clima de serra e entraram no sertão cearense. “A chuva em cima da serra, contrastou com o calor em Sobral”, finalizou o piloto Thiago Feitosa, da categoria Moto Rally.

Nesta quinta-feira (30), o Rally Piocerá segue para Quixeramobim. A etapa mais longa desta edição do evento tem 316 km – com 223 km navegados – e, por isso, largará mais cedo, às 6h30. O roteiro passa por Santa Quitéria, Itatira, Lago do Mato e Madalena.

O Rally Piocerá abre a temporada dos campeonatos Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade (CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo), Brasileiro de Rally de Regularidade 4×4 (CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo).

Confira a classificação da 2ª etapa do Rally Piocerá

CARROS 4X4

Master

1º Alfredo Turcatto / Lucca Carvalho Ribeiro (SP)

2º Giovani de Melo / Vitor Fleischmann (RS)

3º Fábio Ruediger / Rafain Walendowsky (BA)

4º Rafael Brochier / Tiago Poisl (RS)

5° Fernando Lage / Gustavo Schmidt (MG)

Graduado

1º Cristiano Finardi / Clayton Salustiano (PE)

2º Luis Eduardo Tiburcio de Melo / Carlos Eduardo Silva de Melo (PE)

3º Mauricio Assis / Leonardo Moura de Mendonça (PE)

4º Elvis Carvalho / Matheus Milfort (CE)

5° Fernando Souza / João Vicente Ribeiro Neto (CE)

Turismo

1º Vitor Delfrate Neto / Guilherme Delfrate (PR)

2º André Luis Barbosa Furtado / Iran Barbosa (PA)

3º Alexander Maia / Fabio Galindo (PE)

4º Angelo Roncalli Melo Alves / Eugenio Paccelli Alvez Filho (CE)

5° Hélio de Araújo Lima Júnior / Gabriel Mendes (CE)

Open

1º Marco Carraresi / Celso Watashi (SP)

2º Francisco de Sousa Ribeiro / Marco Nunes de Moraes Filho (PI)

3º José Maria Esteves / Jonathas de Azevedo Carvalho (AP)

4º Henrique Moura / Leonardo Sato (SP)

5° Evânio da Silva Magalhães / Andreza Santos (PA)

MOTOS ENDURO

Elite

1º Bruno Crivilin (ES)

2º Jomar Grecco (ES)

3º Emerson Loth (PR)

4º Saulo Bolandini (MG)

5º Medslon Souza (ES)

Graduado

1º Leonardo Malagutti (SP)

2º Alexandre Faria Valadares (MG)

3º Lenilson de Freitas Viana (PI)

4º Gabriel Valeriano (PE)

5º Herculo Onofre Jales (CE)

Over 35

1º Alex Nunes Azevedo Nunes (MG)

2º Dario Julio (MG)

3º Gabriel Carneiro (MG)

4º Marcos Vinicyus Feitosa (PI)

5º Ryan Medeiros Borges de Sousa (PI)

Dupla Graduado

1º Wesley Antunes de Macedo / Cristiano Silva (PI)

2º Nilson Cruci / George Godoy de Miranda (SP)

3º Joveliano Filho / Ademir Cesar Rodrigues Martins (PI)

Over 45

1º Erasmo Schwanz (ES)

2º Julio Cesar de Assis (MG)

3º Anderson Belo (MG)

Over 50

1º Sandro Hoffmann (ES)

2º Juliano Muller (PR)

3º Alisson Silva (MG)

Brasil

1º Tafarel Guimarães Araújo (MA)

2º Darton Novaes (MG)

3º Felipe Diniz (MG)

Intermediário

1º Murilo Rezende (MG)

2º Yago Barreto (MG)

3º Henrique Silveira (MG)

Over 55

1º Cleber Esteves Sacramento (MG)

2º Marcio Miranda (MG)

3º Edson Maciel (MG)

Over 60

1º Alvaro Weyne (CE)

2º Roberto Aoki (SP)

Feminino

1° Bárbara Neves Gonzaga (GO)

2° Késsia Pires Tristão (ES)

Novato

1º Rondenelle Melo (MG)

2º Julio Velasco (RJ)

3º Lucas Avelino (MG)

Dupla Novato

1º Douglas Borges / Bruno Borges (PI)

2º Plínio Marcus / Rafael Lima (PE)

Moto Rally

1º Thiago Feitosa (CE)

2º Márcio Fernandes da Silva (PI)

3º Ciro Igor de Souza Barros (PI)

UTVs

Graduado

1º Roberto Keller / Roberto Spessatto (RS)

2º Leonardo Collier Selva / Antonio Modesto Souza Neto (PE)

3º Lucas Kohagura Alencastro / Claudio Alencastro (CE)

4º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz Silva (MG)

Novato

1º Gillian Santos / Nodge Filgueiras Martins (PE)

2º Augusto Rodrigues / Paulo Alcantara Gonçalves (PI)

3º Rodrigo Ferreira / Luis Henrique Cunha Abdelnour (PA)

4º Ronaldo Sobreira Leal / Bruno Moraes E Silva (PI)

QUADRICICLOS

1º Hélio Pessoa (CE)

2º Marcos Rocha (PI)

3º Wescley Ferreira Dutra (CE)

4º Roberto Savio Gomes da Silva (CE)

5° Jose Demontier Moura (CE)

O 38º Piocerá tem patrocínio máster de Consórcio Honda e Monster Energy.

Patrocínio de Mtur – Ministério do Turismo, Governo do Piauí e Governo do Ceará.

Apoio de Reron, Sebrae, Teresina Shopping, Prefeitura de Pedro II, Prefeitura de Quixeramobim, ONG Mais Vida e Óptica Jockey.

Colaboração de Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Pedra Branca, Prefeitura de Quixada, Prefeitura de Baturité e Prefeitura de Beberibe

Supervisão: Federação de Motociclismo do PI e CE / CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Automobilismo do PI e CE / CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Ciclismo do PI e CE/ CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo.